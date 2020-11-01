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  4. (ÖZEL) Başakşehir’de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı

(ÖZEL) Başakşehir’de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Başakşehir’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkarak markete girdi.

(ÖZEL) Başakşehir’de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı

Başakşehir’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkarak markete girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketten alışveriş yapan sürücü, tekrar araca binerek yola çıkmak istedi. Bu sırada kimliği öğrenilemeyen sürücü fren yerine gaza basınca, otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, market çalışanları büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobilin markete daldığı anlar kamerada
Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin markete daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda geri geri gitmeye başladığı ve markete daldığı anlar görülüyor.

(ÖZEL) Başakşehir’de sürücü fren yerine gaza basınca markete daldı

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