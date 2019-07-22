Özel bireylere sanatla terapi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen, "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ve orta düzey zihinsel engellilere resim eğitimi verildi.

Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki 32 orta ve hafif düzeyde zihinsel engelli, proje kapsamında resim yaptı.

Amerikalı sanat eğitmeni Timothy Lomas tarafından resim eğitimi verilen engellilerin, duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını renklerle biçimlerle çizgilerle bir oyun atmosferi içinde ifade etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Lomas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında özel bireylerle sanat atölyelerini icra etiklerini söyledi.

Herkesin parmak izinin kendine özel olduğu için projenin sembolünü parmak izi olarak belirlediklerini dile getiren Lomas, "Temel amacımız özel çocuklarla bu atölyeleri gerçekleştirip kültürel değişimi sağlamak ve çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Çocuklarla bu yaratıcılıklarını kullanmaları için iki farklı çalışma yaptık. Yaptıkları portreler ve birlikte yaptığımız büyük duvar resmimiz. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'de beni çok iyi karşıladılar. Buradan kalbim dopdolu ayrılacağım." diye konuştu.

Türkiye'de dördüncü kez bulunduğunu, Fethiye'ye ise ilk kez geldiğini belirten Lomas, çocukların çok heyecanlı ve yaratıcı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, yapılan resimler yarın ilçedeki alışveriş merkezinde sergilenecek.

