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(Özel) Brezilya’dan eğitim için gelen öğrenci ilk defa kar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde başlarken, eğitim için Türkiye’ye gelen Brezilyalı Rodrigues ilk defa gördüğü kar üstünde güreş tuttu, capoeira yaptı.1.5 ay önce Brezilya’nın Salvador şehrinden ERASMUS ile Eskişehir Anadolu Üniversitesine gelen Rafael Rodrigues, hafta sonu tatilini değerlendirmek için sınıf arkadaşı Gürkan Dinçer ile birlikte Bursa’ya geldi.

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde başlarken, eğitim için Türkiye’ye gelen Brezilyalı Rodrigues ilk defa gördüğü kar üstünde güreş tuttu, capoeira yaptı.
1.5 ay önce Brezilya’nın Salvador şehrinden ERASMUS ile Eskişehir Anadolu Üniversitesine gelen Rafael Rodrigues, hafta sonu tatilini değerlendirmek için sınıf arkadaşı Gürkan Dinçer ile birlikte Bursa’ya geldi. Cumartesi günü Bursa’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezen Rodrigues, pazar günü de doğa yürüyüşüne çıktı. Sabah saatlerinde şehir merkezinde buluşarak Teamsahlar Trekking Grubu üyeleriyle Uludağ’ın güney yamacında bulunan Aras şelalesine çıkan Rodrigues, kilometrelerce yol yürürken, ilk defa gördüğü karın tadını çıkardı, dağcılarla kar üstünde güreş tuttu, Brezilya kökenli savunma sanatı olan capoeira yaptı.
Sınıf arkadaşı Dinçer, Rodrigues’in Türkiye ve Bursa’yı çok sevdiğini söylerken, Uludağ’da edindiği tecrübeden bahseden Rodrigues ise, "Harika bir grupla birlikteydik ve dağa tırmandık. Dağın tepesinde birlikte yemek yedik. Çok iyiydi, Aras şelalesine yakındık, maalesef şelale karla kaplıydı. Burada olmaktan çok mutluyum. Şu ana kadar yaşadıklarım harikaydı. Brezilya’da şu an yaz mevsimi. Soğuk iklime sahip değiliz. Bursa’da harika zaman geçirdim ve buraya tekrar gelmek istiyorum" dedi.

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