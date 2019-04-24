HABER

(Özel) Bursa’da kar ve yağmur yağışı barajlara yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bursa barajlarından sevindiren haber geldi.

(Özel) Bursa’da kar ve yağmur yağışı barajlara yaradı

Bursa barajlarından sevindiren haber geldi. Nisan ayı başından beri yağan kar ve yağmur suları barajları neredeyse doldurdu. Bursa’nın içme suyu hiç yağmur yağmasa bile eylül ayına kadar yetecek durumdayken, başta sürpriz şekilde yağan kar ve yağmurla birlikte bu süre Kasım ayına kadar uzadı.
İHA muhabirinin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) aldığı bilgiye göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 73.17, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91.36 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 69.18’den 82.44’e çıktı.
Toplam su hacmi 46 milyon metreküpten 55 milyon metreküp seviyelerine yükselirken, Bursa’nın içme suyu barajlarından şehre verilen ortalama günlük su miktarının 334 bin 122 metreküp olduğu açıklandı.
Yetkililer, hiç yağmur yağmasa bile 2019 yılı Kasım ayına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceğini belirtirken, yine de suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çektiler.

(Özel) Bursa’da kar ve yağmur yağışı barajlara yaradı

(Özel) Bursa’da kar ve yağmur yağışı barajlara yaradı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
(Özel) Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor(Özel) Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor
Mektebim yıldızları 23 Nisan özel gösterimi için sahne aldıMektebim yıldızları 23 Nisan özel gösterimi için sahne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızlarından ayrılmayan genci dövüp boş araziye attılar!

Kızlarından ayrılmayan genci dövüp boş araziye attılar!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

Kuşadası'nda korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

Korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

Maltepe'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Maltepe'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.