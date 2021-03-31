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  4. (Özel) Esenyurt’ta feci olay, 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

(Özel) Esenyurt’ta feci olay, 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

31.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 4’üncü kattan düşen 40 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

(Özel) Esenyurt’ta feci olay, 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 4’üncü kattan düşen 40 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Çınar Mahallesi’nde 4 katlı bir binada saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki Mürsel B. bir anda evin balkonundan aşağıya düştü. Düşme sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mürsel B.’yi hastaneye kaldırdı. Mürsel B.’ye uzun süre yerde kalp masajı da yapıldı. Mürsel B. hayatını kaybederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Özel) Esenyurt’ta feci olay, 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

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