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(Özel) Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

Galata Köprüsü’nde su satan işportacılar tezgahlarını kaldırması için kendilerini uyaran zabıta ekiplerine sopa ile saldırınca ortalık karıştı.

(Özel) Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı

Galata Köprüsü’nde su satan işportacılar tezgahlarını kaldırması için kendilerini uyaran zabıta ekiplerine sopa ile saldırınca ortalık karıştı. Karaköy’e taşan kavgada zabıta ekipleri ile olaya müdahale etmemekle suçladıkları polis arasında da arbede çıktı. Kavga güçlükle sonlandırıldı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, köprü üzerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Burada su satışı yapan çok sayıda işportacı gören ekipler, tezgahlarını kaldırması için uyarıda bulundu. Uyarının ardından satıcılarla zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine işportacılardan biri eline sopa alarak bir zabıtanın kafasına vurdu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga, köprü üzerinden Karaköy Meydanı’na taştı. Zabıta ekipleri toplanan seyyar satıcıları durdurmakta yetersiz kalınca meydanda görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin üzerine yürüyen zabıta ekipleri, “Neden adamları tutmadınız?” diyerek polisi suçladı. Polislerin iki kişi olduklarını belirtmesi üzerine zabıta ekipleri ile polisler arasında da arbede yaşandı. Dakikalar süren kavganın ardından zabıtaya saldıran seyyar satıcı, polis tarafından gözaltına alınarak sopayla birlikte polis merkezine götürüldü. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

(Özel) Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı

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