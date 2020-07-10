Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 87. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

Özel güvenlik sınavı sonuçları sınava giren adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 21 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından beklemeye geçen adaylar, 23 Haziran'da soruların erişime açılmasının ardından, verdikleri yanıtları değerlendirme fırsatı bulmuştu. Böylece adaylar alacakları puana dair iyi tahminler yapma şansına sahip oldu. 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi sınavlarına dair sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor. İşte ÖGG sınav sonuçları öncesinde detaylar...

Özel güvenlik sınav sonuçları nereden açıklanacak?

Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından açıklanacak. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de sınav sonuçları ilan edilecektir.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların itiraz süreci başlayacak ve 13-17 Temmuz tarihleri arasında ÖGG sınav sonuçları için itirazda bulunabilecekler. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

