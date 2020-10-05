HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (ÖZEL) Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış

(ÖZEL) Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Haliç Metro Köprüsüne gelen 4 kişi, eğlence amaçlı canlarını hiçe sayıp köprüden aşağı atladı.

Haliç Metro Köprüsüne gelen 4 kişi, eğlence amaçlı canlarını hiçe sayıp köprüden aşağı atladı. Gençlerin tehlikeli anlarını kayda almak isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsüne çıkan kimliği belirsiz 4 genç, eğlence amaçlı denize atladı. Metrelerce yükseklikten tehlikeli bir biçimde atlayan gençler kameralara yansırken görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Gençlerin yapılan uyarıların ardından atlayışlarına son verdikleri öğrenildi. Öte yandan gençlerin o anlarını kayda almak ve izlemek isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermişTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarıÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
Adana'da şoke eden görüntü! Kimseye aldırmadılar
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
AK Parti'den Macron'a sert tepki: Provokasyondur
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Otomobil, boş araziye uçtu! Yarış mı yapıyorlardı
Otomobil, boş araziye uçtu! Bırakıp kaçtılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.