(ÖZEL) Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış

Haliç Metro Köprüsüne gelen 4 kişi, eğlence amaçlı canlarını hiçe sayıp köprüden aşağı atladı. Gençlerin tehlikeli anlarını kayda almak isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsüne çıkan kimliği belirsiz 4 genç, eğlence amaçlı denize atladı. Metrelerce yükseklikten tehlikeli bir biçimde atlayan gençler kameralara yansırken görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Gençlerin yapılan uyarıların ardından atlayışlarına son verdikleri öğrenildi. Öte yandan gençlerin o anlarını kayda almak ve izlemek isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

