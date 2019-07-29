HABER

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta özel harekat polislerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4'ü polis, 6 kişi yaralandı.

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkan içerisinde özel harekatçı polislerin olduğu 58 DC 390 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 NK 799 plakalı dondurma yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi ile minibüs içerisinde bulunan 4 polis yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ozel-harekatcilarin-minibusu-kamyonetle-carpisti-4u-polis-6-yarali_9951_dhaphoto1

(DHA)

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
Köpeklerin saldırdığı gelincik telef olduKöpeklerin saldırdığı gelincik telef oldu
Makas dehşetinde yaralan Begüm öldü, organları 4 kişiyi hayata bağladıMakas dehşetinde yaralan Begüm öldü, organları 4 kişiyi hayata bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Kaza Özel Harekat

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.