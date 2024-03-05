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Özel hastanede büyük skandal: Önce yanlış sünnet, sonra yanlış ameliyat! Bebeğin hayatını kararttı, savunması 'pes' dedirtti

05.03.2024 11:59
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Adana'da bir özel hastanede, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Doğumundan 7 gün sonra sünnet ettirilen bebek, hatalı sünnet edildi. Bebekleri 2,5 aylıkken durumu fark eden aile durumu hastaneye bildirdi, doktor da hatasını kabul etti. Bebek 6 aylıkken hatanın düzeltilmesi için ameliyat edildi, ancak bu kez de ameliyat hatalı yapıldı. Şimdi 8 aylık olan bebeğin hayatı kararırken, iki kez yanlış ameliyat yapan doktorun savunması ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Özel hastanede büyük skandal: Önce yanlış sünnet, sonra yanlış ameliyat! Bebeğin hayatını kararttı, savunması 'pes' dedirtti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ev kadını Demet Kutluakdoğan (31) ve devlet memuru eşinin geçen 18 Haziran’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede Burak ismini verdikleri evlatları dünyaya geldi. Aile, evlatlarını 7 günlükken aynı hastanede çalışan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. A.B.K.’ye sünnet ettirdi.

BURAK 2,5 AYLIKKEN, DİKİŞLERİNDEN İDRAR GELDİĞİ FARK EDİLDİ

Sünnetten sonra hiçbir sorun olmadığı söylenmesi üzerine aile evlatlarını evlerine götürdü. Burak 2,5 aylık olduğunda annesi Demet, bebeğinin altını değiştirirken idrarını sünnet yaptığı dikişten de yaptığını fark etti. Bunun üzerine aile bebeklerini yine aynı hastaneye ve doktora götürdü.

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HATASINI KABUL ETTİ

Op. Dr. A.B.K. ise yaptığı tetkikler sonucu sünnette komplikasyon oluştuğunu ve kendi hatası olduğunu kabul etti. Ayrıca Dr. A.B.K., bebeği 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat edeceğini ve hatasını düzelteceğini söyledi. Aile ise bunun üzerine doktordan şikayetçi olmadı.

AMELİYAT EDİLDİ, SORUN DEVAM ETTİ

Minik Burak 6 aylık olduğunda aile tekrar bebeklerini hastaneye götürdü ve ameliyat ettirdi. Ancak ameliyattan sonra Burak’ın idrar sorunu düzelmedi. Aile bebeklerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdüklerinde ise sünnetin ve ameliyatın yanlış yapıldığı bilgisini alıp yeni bir ameliyat ile sorunun düzeltileceği bilgisini aldı.

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‘BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM’ SAVUNMASI

Bunun üzerine aile tekrar özel hastaneye gidip doktora durumu anlattıklarında ise Op. Dr. A.B.K., ‘Ben elimden geleni yaptım’ savunmasını yaptı. Aile özel hastaneye başvurduğunda ise iddiaya göre hastane aileye yardımcı olmadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hastaneden ve doktordan herhangi bir yardım alamayan aile önce Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne ardından da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

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“İKİ DELİKTEN İDRAR YAPIYOR”

Anne Demet Kutluakdoğan, sünnet sonrası mağdur olduklarını anlatarak, “Tamamen dini hassasiyetimizden dolayı oğlumu sünnet ettirdik. Sünnetten yaklaşık iki buçuk ay sonra oğlumun altını değiştirirken iki delikten idrar yaptığını fark ettim. Sünnet dikişlerinin olduğu hizada fazladan bir delik vardı. Hemen doktora gittik, doktor kontrol etti ve sünnette bir komplikasyon oluştuğunu, bu yüzden 6 aylık olduğunda hatasını telafi etmek için oğluma tekrar bir operasyon yapacağını söyledi. Bu süreçte doktordan herhangi bir şikayette bulunmadık çünkü hatasını kabul etti ve telafi edeceğini belirtti. Oğlumuz 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat oldu ancak yine delik kapanmadı ve doktor başarısız oldu” diye konuştu.

“İYİLEŞME ŞANSI AZALDI”

Oğlunun 2 yaşında 1 kere daha ameliyat olacağını aktaran anne Kutluakdoğan, “Oğlum 6 aylıkken vücuduna genel anestezi almak zorunda kaldı, ameliyat öncesi ve sonrasında birçok tıbbi müdahaleye maruz kaldı. Oğlumu boşuna ameliyat etti ve bunun sonucunda oğlum tekrar ameliyat olmak zorunda. Bunun maddi yükümlülüğü bize ait, maddi ve manevi olarak kayıptayız. Kapatma ameliyatlarında sayı arttıkça başarı oranı azalıyormuş. Doktor ehli olmadığı bir ameliyatı yaparak benim oğlumun bir sonraki ameliyatta tamamen iyileşme şansını, başarısını da azaltmış oldu” ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİZ”

Doktordan ve hastaneden şikayetçi olduklarını vurgulayan Demet Kutluakdoğan, şunları söyledi:

“Eğer doktor bize ilk ameliyatta bu işin ehli olmadığını, daha profesyonel kişilere götürmemizi söyleseydi biz o zaman başka bir doktora götürürdük, en azından oğlumun ameliyatının başarı şansı artardı. Oğlum şu an 8 aylık. 2 yaşına gelince bu sorundan dolayı tekrar bir ameliyat olmak zorunda. Hastane, şikayetimiz üzerine sadece doktoru işten çıkardı. Bunu benim için yapmadı zaten, olay duyulursa kendi itibarını zedelememek için yaptı. Aynı zamanda hastane, İl Sağlık Müdürlüğüne yaptığımız dilekçemize karşılık verdiği savunmada, oğlumun sünnetini idrar yapamama şikayetinden dolayı yaptırdığımızı öne sürdü. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz.”

Hastane ise doktoru işten çıkardıklarını, aileye ise yardımda bulunduklarını söyledi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Adana sünnet ameliyat özel hastane
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