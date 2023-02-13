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Özel hastaneden skandal hareket! Depremzededen ücret aldı, sosyal medya ayağa kalktı

13.02.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremin ardından Denizli’ye gelen 3 kişilik aile, tedavi gördükleri özel hastaneden ücret talebi gelince neye uğradığını şaşırdı. Özel hastanenin depremzededen ücret talep etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine hastane yönetimi, başka bir hastaneye giden depremzedelerin ücretini geri ödemek zorunda kaldı. İşte olayın detayları...

Özel hastaneden skandal hareket! Depremzededen ücret aldı, sosyal medya ayağa kalktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Yaşanan afetin ardından Enes S., eşi ve çocuğuyla beraber Denizli’ye geldi. Burada özel bir hastaneye giderek hasta olan ailesini tedavi ettirmek isteyen Enes S., ücret talep edilmesinin ardından neye uğradığını şaşırdı. Paranın bir kısmını ödedikten sonra tedavi olmaktan vazgeçen depremzede aile, başka bir hastaneye giderek tedavi oldu. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Konunun duyulmasıyla birlikte hastane yönetimi geri adım atarak ücreti geri ödedi.

DUYULUNCA PARAYI İADE ETTİLER

Enes S., "Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle kalacak yerimiz olmadığı için teyzemlere geldim ama eşim ve çocuğum hastaydı. Özel hastaneye geldim eşim ve 15 aylık bebeğimi muayene ettirmek için girişi yaptırdım 200 TL ücret alındı. Muayene ettirdim eşimi ve 15 aylık bebeğimi, doktor muayenesi sonucunda giriş yaptır dediler, 800 TL ücret istendi. Kahramanmaraş’tan geldiğimi, depremzede olduğumu söyledim ama dinlemediler beni. Başka hastaneye gittim. Konunun duyulması ardından istemesem de paramı geri attılar" dedi.

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ERTEM ŞENER'DEN PAYLAŞIM

Sosyal medyada yankı uyandıran olay sonrası yorumcu Ertem Şener, "Denizli’de hastane yetkilileri aradı. Depremzede Enes Bey’den ücret alınması konusunda, "Gece kontrolümüz dışında yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Depremzede kardeşimize hemen parası iade edildi. Hassasiyetimiz nettir. Kapımız depremzedelere sonuna kadar açık" paylaşımında bulundu.

İHA

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deprem Denizli özel hastane

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