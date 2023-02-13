HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Beni özel hastaneye götürmeyin param yok' 138 saat sonra enkazdan çıkarıldı... Sözleri herkesi ağlattı 'Bütün özelleri sana kurban ederim'

'Beni özel hastaneye götürmeyin param yok' 138 saat sonra enkazdan çıkarıldı... Sözleri herkesi ağlattı 'Bütün özelleri sana kurban ederim'

13.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük yıkımlara ve Türkiye'yi ağlatan can kayıplarına yol açan depremlerin ardından enkazda çalışmalar sürüyor. Bölgeden yürek yakan haberler de geliyor. Depremde en çok yıkımın yaşandığı yerlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan 138 sonra yaralı çıkarılan Emine Doğu'nun (51) sağlık ekiplerine 'Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok' dediği öğrenildi. Herkesi yakan o anlarda Acil Tıp Uzmanı ise, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim" cevabını verdi.

'Beni özel hastaneye götürmeyin param yok' 138 saat sonra enkazdan çıkarıldı... Sözleri herkesi ağlattı 'Bütün özelleri sana kurban ederim'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Türkiye, depremlerde hayatını kaybeden canlarına ağlarken bir yandan deprem bölgesinden yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. 178. saatte dahi bölgedeki enkazlarda Türkiye'nin umutlarını tazeleyen gelişmeler yaşanırken Tüm Türkiye, enkaz altından kurtarılan her bir vatandaşın iyi olmasını diliyor. Depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı yerlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen bir haber ise yürekleri dağladı. Enkazdan çıkarılan 51 yaşındaki kadının sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu.

ENKAZDAN YARALI OLARAK ÇIKARILDI! AMBULANSA ALINDI

Emine Doğu, arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 138 saat sonra çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden giden sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı.

enkazdan-138-saat-sonra-cikarildi-beni-ozel-hastaneye-goturmeyin-param-yok-dedi_6329_dhaphoto1

"KURBAN OLAYIM BENİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN... PARAM YOK"

Doğu, kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu'na, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi.

enkazdan-138-saat-sonra-cikarildi-beni-ozel-hastaneye-goturmeyin-param-yok-dedi_6329_dhaphoto2

"BÜTÜN ÖZELLERİ SANA KURBAN EDERİM"

Bunun üzerine Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış, 8 yıl babasına bakmış. Melek, melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Mucize işte, Allah'ın mucizesi işte" dedi. Emine Doğu, ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)

enkazdan-138-saat-sonra-cikarildi-beni-ozel-hastaneye-goturmeyin-param-yok-dedi_6329_dhaphoto3

'Kızım annesini bırakamadı intihara gitti' Dağdan kayalar koptu... 'Kızım annesini bırakamadı intihara gitti' Dağdan kayalar koptu...

enkazdan-138-saat-sonra-cikarildi-beni-ozel-hastaneye-goturmeyin-param-yok-dedi_6329_dhaphoto5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güney Kore'den Türkiye'ye destek! "Tüm kaynakları seferber edin"Güney Kore'den Türkiye'ye destek! "Tüm kaynakları seferber edin"
'Gerçekten yaşıyor muyum?''Gerçekten yaşıyor muyum?'
Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş Antakya ambulans hastane enkaz özel hastane

En Çok Okunan Haberler

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.