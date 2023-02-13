'Beni özel hastaneye götürmeyin param yok' 138 saat sonra enkazdan çıkarıldı... Sözleri herkesi ağlattı 'Bütün özelleri sana kurban ederim'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Türkiye, depremlerde hayatını kaybeden canlarına ağlarken bir yandan deprem bölgesinden yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. 178. saatte dahi bölgedeki enkazlarda Türkiye'nin umutlarını tazeleyen gelişmeler yaşanırken Tüm Türkiye, enkaz altından kurtarılan her bir vatandaşın iyi olmasını diliyor. Depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı yerlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen bir haber ise yürekleri dağladı. Enkazdan çıkarılan 51 yaşındaki kadının sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu.

ENKAZDAN YARALI OLARAK ÇIKARILDI! AMBULANSA ALINDI

Emine Doğu, arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 138 saat sonra çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden giden sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı.

"KURBAN OLAYIM BENİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN... PARAM YOK"

Doğu, kendisine müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu'na, "Kurban olayım beni özel hastaneye götürmeyin param yok" dedi.

"BÜTÜN ÖZELLERİ SANA KURBAN EDERİM"

Bunun üzerine Orhan Eroğlu, "Ben sana kurban olurum. Bütün özelleri sana kurban ederim. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış, 8 yıl babasına bakmış. Melek, melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. 150 saat, ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Mucize işte, Allah'ın mucizesi işte" dedi. Emine Doğu, ambulansla götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)



