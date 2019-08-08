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(Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam’ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

(Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

Büyükçekmece’de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam’ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam’ın tabutunun başına hostes fuları konuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam’ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Şam’ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının İzmir’de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınlarının teselli ettiği görüldü.
Şam’ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuları bir yakını tarafından konuldu.

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