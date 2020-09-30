(Özel) İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 15 kilogram uyuşturucu bulundu

Sarıyer’de bir şahsın üzerinde bulduğu 2 gram uyuşturucudan yola çıkan ilçe narkotik polisi, önce malı getiren şahsı ardından Şişli’de uyuşturucu üretimi yapan zehir tacirini, sonrasında da malı depolayan üst torbacıyı Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yaklaşık 50 saat boyunca çalışma yapan ve üst torbacının evinin önünde yaklaşık 16 saat pusu kuran Sarıyer polisi, şahsı Taksim’de yakaladıktan sonra evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde ilçede yaptığı çalışmalar esnasında A.K. isimli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin maddesi buldu. Buradan yola çıkan Sarıyer polisi, yakaladıkları bağımlılarla tek tek ilgilenerek uyuşturucu maddeyi araç ile getiren F.Ş. isimli şahsı tespit etti. Yerini de belirleyen polis, şahsı Ayazağa’da 80 gram uyuşturucuyla yakalayarak gözaltına aldı.

Sarıyer polisi 2 gramdan yola çıkıp zehir tacirini yakaladı

Soruşturmayı daha da derinleştiren Sarıyer polisi, F.Ş’nin ifadeleri doğrultusunda Şişli’de İran uyruklu Hüseyin F’nin yüklü miktarda uyuşturucu madde ürettiğini ve sattığı bilgisine ulaşıldı. Adresini belirleyen polis, evine düzenlediği operasyonda şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 500 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 2 kilogram metamfetamin maddesi ve toz kokain ile birlikte uyuşturucu madde yapımında ve içiminde kullanılan araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Hüseyin F. ise emniyete götürüldü.

50 saatlik çalışma sonucu 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Çalışmaları derinleştirerek soruşturmaya devam eden Sarıyer polisi, Ayazağa’da yakaladığı torbacı F.Ş’nin ifadelerini doğrultusunda tekrardan harekete geçerek uyuşturucuyu satın aldığı üst torbacı B.S’yi takibe aldı. Bahçelievler’de gerçekleştirilen çalışmalarda şahsa takibe alan polis, evinin bulunduğu apartmana güvenlik kamera sistemi donattığını gördü. Bunun üzerine şahsın uyuşturucu maddeleri imha etme ihtimaline karşın geri çekilen Sarıyer polisi, yaklaşık 16 saat boyunca evin etrafında pusuya yatarak B.S’nin çıkmasını bekledi. Şahsın çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, üst torbacıyı Beyoğlu Taksim’de bir başkasına uyuşturucu satarken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak B.S’nin evine de giren polis, evde yaptığı aramalarda toplamda 11 kilogram “skunk” ve esrar ile 2 kilogram 400 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan çok miktarda para ele geçirildi.