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  4. İstanbul’da korkunç olay! Köpeği ezip kaçan taksici saniye saniye kamerada

İstanbul’da korkunç olay! Köpeği ezip kaçan taksici saniye saniye kamerada

08.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da taksi şoförü girdiği sitenin girişindeki “Zeytin” isimli köpeği ezerek kaçtı. Taksinin köpeğe çarptığı anlar kameralara yansırken, ezilen köpek öldü. Üzüntüye boğulan vatandaşlar ise köpeği sitedeki bir arsaya gömdü.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki “Zeytin” isimli köpeği ezdi. Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Köpeğin ezildiği o anlar ise kameralara yansıdı.

TAKSİCİ KÖPEĞİ EZİP KAÇTI

Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.

(İHA)

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