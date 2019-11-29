HABER

(Özel) İstanbul’da motosikletliler, üzerilerine direksiyonu kıran sürücülere sert tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da motosikletlilerin trafikte seyir halinde şeritlerinde gittikleri esnada otomobil sürücülerinin direksiyonları üzerilerine kırması sonucu ölümden döndüğü anlar kask kameralarına yansıdı.

(Özel) İstanbul’da motosikletliler, üzerilerine direksiyonu kıran sürücülere sert tepki gösterdi

İstanbul’da motosikletlilerin trafikte seyir halinde şeritlerinde gittikleri esnada otomobil sürücülerinin direksiyonları üzerilerine kırması sonucu ölümden döndüğü anlar kask kameralarına yansıdı. Motosikletliler görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken, biri ise “Beni mi öldüreceksin” diyerek sert tepki gösterdi.
İstanbul’da trafikte seyrettikleri esnada dikkatsiz araç kullanan sürücüler nedeniyle ölümden dönen motosikletlilere, yenileri eklendi. Fatih, Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Buğra A. şeridinde gittiği esnada bir otomobil sürücüsü, sol şeritten süratli bir şekilde “makas” atarak geçti. Kazadan kıl payı kurtulan motosikletli uzun süre korna çalarak sürücüye tepki gösterdi. Kırmızı ışıkta sürücüyü yakalayan motosikletli, camını açtırmasının ardından kendisini “üstünde insan var farkındasın değil mi?” diyerek uyardı.

“Beni mi öldüreceksin” diyerek tepki gösterdi
TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde seyir halinde olan Fatih Ç. de, emniyet şeridinde seyir halinde olduğu esnada otoyolda giden otomobil sürücüsü sinyal vermeden aniden önüne kırdı. Frene basarak son anda duran motosikletli, selektör yaparak sürücüyü uyardı. Ancak umurunda bile olmayan otomobil sürücüsü daha sonra sola şeride geçerek yavaşladı. Bunun üzerine motosikletli sürücüyü el hareketleriyle uyararak yoluna devam etti. Topkapı alt geçitte yaşanan diğer bir olayda ise, seyir halinde olan motosikletlinin önüne dikkatsiz bir şekilde şerit değiştiren hafif ticari araç kırdı. Sürücüye küfürler eden motosikletli, “Beni mi öldüreceksin?” diyerek sert tepki gösterdi. Bir süre daha bağıran motosikletli Buğra A. ardından yoluna devam etti.
Tüm bu yaşananlar ise kask kameralarına yansırken motosikletliler de ölümden döndüğü o anları sosyal medyadan paylaştı.

(Özel) İstanbul’da motosikletliler, üzerilerine direksiyonu kıran sürücülere sert tepki gösterdi

PARTNERPınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
Burdur Valisi'nden Salda Gölü'yle ilgili yeni açıklamaBurdur Valisi'nden Salda Gölü'yle ilgili yeni açıklama
Antalya'da DMD’li çocuklardan 'O Ses DMD' etkinliğiAntalya'da DMD’li çocuklardan 'O Ses DMD' etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars Sarıkamış’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Maya ile Lara kardeşler 8 dil biliyor! Babası sırrını açıkladı

Maya ile Lara kardeşler 8 dil biliyor! Babası sırrını açıkladı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Van kedilerinin dünya çapında popülerliği arttı

Dünya çapında popülerlikleri arttı

Asker uğurlamasındaki şehir magandaları İstanbul'un altını üstüne getirdi

Şehir magandaları İstanbul'un altını üstüne getirdi

Tıp tarihine geçen çiftçi

Tıp tarihine geçen çiftçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.