HABER

(Özel) ’Kanguru bakımı’ yöntemiyle ’Diren’di

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 23:13 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşayan öğretmen çiftin henüz 25 haftalıkken sadece 700 gram ve 31,5 santimetre olarak dünyaya gelen Diren Demirhan bebek, tam 85 gün yaşam mücadelesi verdi.

İzmir’de yaşayan öğretmen çiftin henüz 25 haftalıkken sadece 700 gram ve 31,5 santimetre olarak dünyaya gelen Diren Demirhan bebek, tam 85 gün yaşam mücadelesi verdi. Ailesi, ilk bebeklerinin hayata sımsıkı sarılması için isminin önüne Diren adını koydu. Erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağ ise ’kanguru bakımı’ yöntemiyle yeniden kuruldu. Diren Demirhan bebek, doğumunun birinci haftasından taburcu olana dek her gün belirli aralıklarla annenin göğsüne yatırıldı.
İzmir’de yaşayan öğretmen çift Tuba ve Ali Biçim’in ilk bebekleri, 25 haftalıkken 700 gram ve 31,5 santimetre olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanenin yeni doğan servisinde 85 gün boyunca yaşam mücadelesi veren parmak bebek, 2,5 kilo ve 45 santimetre olarak hastaneden taburcu oldu. Bebeklerinin hayata tutunması için sabırla bekleyen çift, oğullarının zorlu mücadeleyi kazanması için daha önce karar verdikleri Demirhan isminin önüne Diren’i de ekledi. Diren Demirhan Biçim’in doktoru Neonatoloji-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin İşcan, erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağı, ’kanguru bakımı’ yöntemiyle yeniden kurduklarını belirtti. Buna göre, kuvözde olan bebek her gün belli aralıklarla annenin göğsüne yatırıldı ve ten tene temasla anne ve bebek arasında hem fiziksel hem de duygusal bağ yeniden oluşturuldu.
Bebeklerinin taburcu olmasıyla büyük mutluluk yaşadığı gözlenen anne Tuba Biçim (31), "Diren Demirhan çok küçük doğdu. Süreç çok uzun geçti ama bizi üzmedi. Doktorumuz hep bebeğimizin emin adımlarla ilerlediğini söyledi. 3 ay boyunca sabrettik. Oğlumuz, anne karnında geçirmesi gereken süreyi dışarıda tamamladı. Şimdi çok şükür taburcu oluyoruz. Doktorlar, hemşireler hep olumluydu. Onların olumlu olması bizi de motive etti. Bitti gitti diye bakıyoruz. Bu süreçte kendimizi oyaladık. Evi boyadık, oğlumuzun odası hazırladık. Şimdi yatağı hazır. Eve götürüp yatağına yatıracağız" dedi.

"İsminin hakkını verdi ve direndi"
Oğullarına Demirhan ismini koymayı zaten düşündüklerini belirten anne, "Aklımızda Demirhan ismi zaten vardı. Hastane sürecinde babası güçlü kuvvetli olsun diye ’Diren’ adını da koymak istedi. İsminin hakkını verdi ve direndi" diye konuştu.
Tuba Biçim, prematüre bebeğe sahip ailelerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini, bu süreçte anne ve bebek arasındaki bağın çok önemli olduğunu söyledi.
Baba Ali Biçim (41) ise "Bu süreçte eşimin çok büyük sıkıntıları oldu ama atlattık. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bu iş inançla, bakımla ve ilgiyle oluyor. Benim tek hayalim çocuğumuzun mutlu, iyi bir insan olması. Diren ismi hesapta yoktu ama bebeğimizin direnmesini istedik ve adını Diren koyduk" ifadelerini kullandı.

"Anne ve bebek ten tene temas ediyorlar"
Diren Demirhan Biçim’in doktoru Neonatoloji-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin İşcan, bebeğin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Diren Demirhan’ın öyküsü, aslında 23. gebelik haftasında başladı. Anne erken doğum tehdidiyle 23. haftasında kadın doğum servisimize yatırıldı ve sıkı bir yatak istirahati ile beraber doğumu durdurmak için çeşitli tedaviler uygulandı. Anne karnında geçirilen her bir gün, bebeğin yaşama tutunma umudunu artırır. Bu amaçla mümkün olduğu kadar doğumu ertelemeye çalıştık. Aynı zamanda bebeğin akciğerlerini hayata hazırlamak için geliştirici tedaviler uyguladık. 25. haftaya kadar doğum durdurulabildi ve bebek 25. haftada 700 gram olarak doğdu. Organlarının gelişimi yeterli olmadığı için bir takım sorunları oldu. Bir hafta boyunca solunum cihazına bağlı olarak yaşadı. Bu süreçte kalp damarları arasındaki açıklık, ilaç tedavisi ile giderildi. 85 gün çok uzun bir süreçti. Anne bebek arasındaki bağ erkenden kopmuştu. Bunu tekrar tahsis etmek için özel bir bakım uyguladık. Buna ’kanguru bakımı’ diyoruz. Bu yöntemde anne ve bebek ten tene temas ediyorlar. Bu şekilde bebek gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Anne ve bebek arasındaki bağ, erken doğumda kopuyor. Bu süreçte onların hem duygusal hem fiziksel birlikteliklerini sağlamak için bebek annenin göğsüne ten tene temasla yatırılıyor ve bu, gün be gün devam ediyor. Bu yöntem, mümkün olan en erken zamanda başlıyor. Diren Demirhan bebekte bu uygulama birinci haftada başladı ve son güne kadar yapıldı. Sonuçta mutluyuz. Demirhan bebek eve sağlıklı gidiyor."

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.