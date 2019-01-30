HABER

(Özel) Karda yaban hayvanlarını unutmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöllü ilçesinde, çevre gönüllüleri, yaban hayvanları için doğaya ekmek ve kemik bırakıyor.Evler de iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını değerlendirerek doğadaki yaban hayvanlarını ağır kış şartlarında beslemek için kampanya başlatan Bekir Hamlakay ve gönüllüler, düzenli olarak doğaya ekmek ve kemik bırakıyor.

Bursa’nın İnegöllü ilçesinde, çevre gönüllüleri, yaban hayvanları için doğaya ekmek ve kemik bırakıyor.
Evler de iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını değerlendirerek doğadaki yaban hayvanlarını ağır kış şartlarında beslemek için kampanya başlatan Bekir Hamlakay ve gönüllüler, düzenli olarak doğaya ekmek ve kemik bırakıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kapı kapı dolaşarak yaban hayvanlar için ekmek ve kemik toplayan Hamlakay ve gönüllüler, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye tarafından tahsis edilen araçla İnegöl’den kilometrelerce uzaklıkta bulunan ormanlara yiyecek bırakıyor.
Bekir Hamlakay, her kış sokakları bisikletiyle gezerek çöpe atılan atıkları topladığını ve bunları 15 günde bir İnegöl’ün farklı yerlerine bıraktığını belirtti. Hamlakay, "Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Hakikaten çok mutlu oluyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

(Özel) Karda yaban hayvanlarını unutmadılar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Bakan canlı yayında duyurdu: Çok önemli iki proje geliyor!

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.