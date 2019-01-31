HABER

(ÖZEL) Kızılderili müzisyenler vatandaşların ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 09:01 | Son Güncelleme

Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi’nde yapmış oldukları gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.İstanbul’un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi her gün farklı tarzda müzik yapan grupların sahnesi haline geldi.

Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi’nde yapmış oldukları gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.
İstanbul’un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi her gün farklı tarzda müzik yapan grupların sahnesi haline geldi. Dünyanın dört bir tarafından gelen müzisyenler yöresel müziklerini İstiklal Caddesi’nde insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Müziklerinin yanı sıra giydikleri renkli kıyafetlerle ilgi odağı olan müzisyenlerle fotoğraflar çekmek için vatandaşların birbirleriyle yarıştığı görüldü.
Caddede Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen de vatandaşların ilgisini çekti. Keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar müzisyenlere gönüllerinden kopan miktarlarda para vermeyi de ihmal etmedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonuİstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladıUludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı

Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

Önce direğe sonra tamirhaneye çarptı! Hurdaya dönen araçtan son anda çıkarıldılar

Önce direğe sonra tamirhaneye çarptı! Dehşet görüntüler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar uyarısı)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mimari fotoğraf ödüllerinin kazananları açıklandı

Mimari fotoğraf ödüllerinin kazananları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.