(Özel) Londra’da yaşayan Türkler Boris Johnson konusunda ümitsiz

İngiltere’de yaşayan Türkler, çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson’ın büyük dedelerinin Türk asıllı olmasının, kendilerine bir faydasının olmayacağını düşünüyor.

Eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri bakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle Muhafazakâr Partinin yeni lideri ve İngiltere’nin Başbakanı oldu. Kraliçe Elizabeth tarafından hükümeti kurmak için görevlendirilen Boris Johnson, İngiltere’nin en ilginç siyasi figürü olarak görülüyor. Kökenlerinin Türkiye’ye dayandığı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dâhiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu olduğu birçok kere gündeme geldi. Londra’da yaşayan Türkler ise Boris Johnson’ın Türkler üzerinde olumlu bir etkisinin olmayacağını düşünüyor. Brexit’e karşı protestolar devam ederken, İngiliz Parlamentosu önünde eylemlerini devam ettiren İngilizler ise durumdan çok memnun değiller.

Londra’da yaşayan Türk Yönetmen Bora Orhun Çetin, Boris Johnson ile ilgili, “Çok fazla bilgim yok. Okuduğumuz şeylerden bakabiliyoruz. Kendisinin Muhafazakâr Partisinin Brexit çıkmazına girdiği bariz. Theresa May başaramadıktan sonra onun da farklı bir şey yapacağını sanmıyorum. Biraz günah keçisi olduğunu düşünüyorum. Bir sonuç alabileceğini sanmıyorum” açıklamalarında bulundu. Uzun yıllardır Londra’da yaşayan Recep Aksel ise, “Kendisini tanımıyorum. İnşallah hayırlısı olur ve işini devam ettirir. Kendisi yakışıklı birine benziyor” söylemlerinde bulundu.

“Türk kökenli olması bir şey değiştirmez”

Londra’da yaklaşık 500 bin Türk kökenli vatandaş yaşarken, birçoğu Kuzey Londra bölgesinde ikamet ediyor. Turnpark Lane bölgesinde yaşayan Eylül Özmen ise Boris Johnson için Türk kökenli olmasının ülkedeki Türklere bir avantajının olacağını düşünmediğini söyleyerek, “Boris Johnson’ı sempatik buluyorum. Brexit sürecini Theresa May’dan çok daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Brexit konusunda halkı dinlediklerini sanmıyorum. Siyasetin içerisindeki mevcut durum neyse o şekilde devam edecektir. Yeni başkanın Türk kökenli olmasını burada yaşayan Türklerle ilgili ekstra bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Dezavantaj olmasın da avantajını almasak da olur. Yeni süreci zamanla göreceğiz; nereye gidiyoruz ne yapıyoruz neler oluyor Umarım iyi bir süreç olur, halkın istediği olur” diye konuştu.

“Her şey daha da kötü oluyor”

İngiliz protestocular arasında bulunan Elizabeth Martello yaptığı açıklamada ise Brexit sürecinin daha da kötüye gittiğini belirtti. Martello, “Her geçen gün olaylar daha da kötü bir duruma gidiyor. Bizlerin ihtiyacı ne gümrüklerdir ne de Brexit’tir, sadece barış istiyoruz” dedi. Eylemlere katılan Mario Adam ise Boris Johnson’ın çok rahat olduğunu vurgularken, “Kendisinin kesinlikle Brexit’le ilgili başarılı olacağına inanmıyorum. Fakat kendisi bu duruma inanmış durumda” açıklamasında bulundu. James Matthew ise açıklamalarında, “Geçtiğimiz 3 yıl oldukça kötüydü. Bu kötü süreç her geçen gün daha da kötü duruma doğru ilerliyor. Açık konuşmak gerekirse şu an kimse ne olacağını, nasıl bir süreç olacağını bilemiyor. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçmişte başarısızdı

Edgars Barella parlamento önünde her gün beklediğini ve sürecin artık olumlu sonuçlanmasını beklediğini belirtti. Barella açıklamasında Johnson’ın başarısız bir geçmişi olduğuna dikkat çekerek, “Boris Johnson, iyi bir Dışişleri Bakanı olamadı ama iyi bir Belediye Başkanıydı. Dışişleri işini ciddiye aldığını düşünmüyorum ama bu sefer ki yapacağı işi daha ciddiye alacağını tahmin ediyorum. Bizler tabi bilemeyiz, sadece temennimiz bu yönde” dedi. Bashir Hüsseyin ise açıklamasında Boris Johnson’ı eleştirdi. Hüsseyin Başbakanın dengeli birisi olması gerektiğini söyleyerek, “Boris Johnson için kesinlikle diyebilecek hiç bir şey yok. Donald Trump’tan çok daha kötü bir durumda. Kendisi Londra Belediye Başkanıyken bile, neden böyle önemli bir görevi ona verildiğini merak ediyorum. Eğer bir Başbakana görev veriyorsanız dengeli biri olması gerekiyor” diye konuştu.



