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(Özel) Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisinde yer alan Sanat Sokağı’nda unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar sanatseverlerle buluşturuluyor.

(Özel) Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor

Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisinde yer alan Sanat Sokağı’nda unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar sanatseverlerle buluşturuluyor. Sanata yıllarını veren usta sanatçılar, sokakta icra ettikleri sanatlarını gelecek nesillere aktarıyor.
Ankara’nın Altındağ sınırları içinde bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Müzede yer alan Sanat Sokağı ise, unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatları sanatseverlerle buluşturuyor. Geleneksel sanatların bambaşka boyutuyla ele alındığı sokakta unutulmaya yüz tutan asırlık sanatlar, gelecek nesillere aktarılıyor. Onlarca farklı sanatın bir araya geldiği sokakta, mesleklerinin duayenleri bulunuyor. Yediden yetmişe her yaş grubuna hitap eden sokak, sanatını yapmak isteyen herkese kapılarını açıyor. Kimi orada sanatı öğrenip kendine yeni bir iş kolu oluşturuyor, kimi sanatla kendini yeniden keşfediyor.
Altındağ ilçesinin tarihi ve kültürel açıdan birçok önemli esere ev sahipliği yaptığını belirten Altındağ Belediyesi Sanat Sokağı yetkilisi Hakan Atasoy, sanatla uğraşan herkesi Sanat Sokağı’na davet ettiklerini ifade ederek, ”Altındağ birçok mekana ev sahipliği yapıyor. Burada 44 adet geleneksel el sanatını icra eden sanatçımız var. Belediyemize ait bir yer. Atölyelerimizde kişisel kurslar oluyor. Çocuklarımız da katılabiliyor eğitimlere. Geleneksel el sanatları Altındağ’da yaşatılıyor. Burada bütün geleneksel el sanatları mevcut. Yaklaşık 25 farklı dalda sanatçılarımız mevcut. Geleneklerimizden gelen sanatları burada yaşatmak, devam ettirmek istedik. Türkiye çapında başarılı sanatçılarımız var. Ulucanlar sanatın merkezi konumuna geldi. Yoğun bir talep var. Tüm herkes gelip birebir kurslar alıp, projelere dahil olabilir. Burası tatil günlerinde bile gezilebilecek bir alan. Başarılı hocalarımızla yürüyoruz” dedi.

(Özel) Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor

(Özel) Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor

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