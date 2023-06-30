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Özel sektörde çalışırken çıktıkları geziyle hayatları değişti! 'Orada gördük ve...' Ziyaretçi akınına uğruyor

30.06.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yaşayan Fatih ve Hande Özgül çifti, oluşturdukları lavanta bahçesi ile hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de huzurlu bir hayat sürüyor. Özel sektörde çalışan çift, 3 sene önce gittikleri Isparta gezisinde gördükleri lavanta bahçelerini çok beğenip bu işi yapmaya karar verdiklerini belirtti. Şimdi, ziyarete açtıkları bahçeye hem il içinden hem de il dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Çift hobi olarak başladıkları lavanta ekiminden kendi markalarıyla çeşitli ürünler de üretiyor.

Özel sektörde çalışırken çıktıkları geziyle hayatları değişti! 'Orada gördük ve...' Ziyaretçi akınına uğruyor

Özel sektörde çalışan Özgül çifti, 3 yıl önce geziye gittikleri Isparta'da gördükleri lavanta bahçelerini çok beğendikleri için lavanta yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Çift, yaptıkları araştırmaların ardından Köseilyas Mahallesi'nde bulunan 5 dönümlük alanda lavanta tarlası oluşturdu.

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LAVANTADAN ELDE EDİLEN DOĞAL ÜRÜNLERİN SATIŞINI DA YAPIYORLAR

Özenle bakımını yaptıkları tarlalarındaki lavantaların her yıl mor renge bürünmesini bekleyen çift, lavantadan elde ettiği doğal ürünlerin satışını da yapıyor. Çift ayrıca bu yıl bahçeyi ziyarete açarak sundukları çeşitli konseptler ile il içinden ve dışından gelen misafirlerini ağırlıyor. Özgül çifti her gün iş çıkışı lavanta bahçesine giderek hem iş streslerini atıyor hem de huzurlu vakit geçiriyor.

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"3 YILDIR LAVANTA ÜRETİCİSİYİZ"

Fatih Özgül, AA muhabirine, lavantanın hem hayatlarına hem de tarlalarına renk kattığını söyledi.

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Lavanta ile 3 sene önce tanıştıklarını anlatan Özgül, "Eşimle Isparta'ya geziye gittiğimiz sırada orada gördükten sonra çok beğendik, biz de denemek istedik ve böyle bir alan oluşturduk. 3 yıldır lavanta üreticisiyiz. Bizim için çok keyifli bir iş oldu." dedi.

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Özgül, lavantanın insana ayrı bir huzur verdiğini, o nedenle boş zamanlarını genelde lavanta bahçesinde geçirdiklerini söyledi.

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"HER SENE AÇMALARINI HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Lavantaların çiçek açmasıyla adeta görsel şölen sunduğunu, bunun çok keyif verici olduğunu vurgulayan Özgül, konuşmasına şöyle devam etti:

"2 yıldır bahçemiz ziyarete açık değildi bu yıl ziyarete açtık ve insanların buraya ilgi göstermesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu. İnsanlara dokunabilmek, yeni insanlarla tanışmak onların mutluluğunu görmek, onlardan güzel sözler duymak burasını bizim için daha keyifli hale getirdi."

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Hande Özgül de lavanta ile hayatlarının daha eğlenceli hale geldiğini dile getirdi.

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Toprakla uğraşmanın kendilerini iş hayatının stresinden uzaklaştırdığını belirten Özgül, "Bu işe başladığımızda bu kadar güzel olacağını, bu kadar ilgi çekeceğini, bu kadar seveceğimizi düşünmemiştik. Şimdi her sene onların açmasını heyecanla bekliyoruz. Onların uyanışını izlemek çok güzel. Lavantaların mor hale gelmeleri hem bizim hayatımıza hem de bahçemize renk kattı." diye konuştu.

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Özgül, hobi olarak başladıkları lavanta ekiminden kendi markalarıyla çeşitli ürünler de ürettiklerini sözlerine ekledi. (AA)

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