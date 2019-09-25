(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu sezonu açıldı. Turşu yapmak için gereken sebzeler pazar tezgahlarına renk katarken, uygun fiyata turşu yapmak isteyenlerin ise ellerini çabuk tutması gerekiyor.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan turşunun yapımı için sebzeler pazarlara indi. Soğuklar başlamadan önce yapılacak turşu için gerekli sebzeler meyve-sebze pazarında satışa çıktı.

Turşulukların henüz yeni çıktığını ve ucuz olduğunu dile getiren pazar esnaflarından Ahmet Erbaş, henüz yeni olduğu için talebin az olduğunu belirterek, “Bizim Malatya halkı bekliyor ki hava tam soğuyunca turşuyu yapalım. Ama hava soğudukça gelen ürünler da azalıyor ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Mesela Acurun kilosu şu anda 2,5 TL ama hava soğuduğu zaman bu fiyat yükselişe geçecek” dedi. İlk hasadın kaliteli olduğunu dile getiren Erbaş, bu nedenle de turşu yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini dile getirdi.

Fiyatı fazla da olsa az da olsa turşu yapma zamanının geldiğini belirten Nurettin Özbay isimli vatandaş ise “Kış ayı için turşuluk alacağız. Fiyat artık ucuz veya fazla olsa da alacağız. Çünkü zamanı geldi artık turşunun. Fiyatların ineceği, çıkacağını bilemeyiz” ifadelerine yer verdi.

Bir diğer esnaf Cebrail Akyol da turşu için sebze fiyatlarının şu an ideal olduğunu ifade ederek, “Acuru 2,5 TL’ye satıyoruz, kornişon salatalık 5 TL, domates 2,5 TL sadece biraz sarımsak yüksek fiyata satıyoruz. O da sarımsak bu yıl az olduğundan dolayı fiyatlarımız yüksek. Havuç 2 TL, diğer kornişon salatalık 2 TL, Arnavut biberlerimiz 5 TL’den başlıyor 7 TL’ye kadar satışı var” diye konuştu.

Geçen yıla oranla bu yıl fiyatların normal olduğunu da kaydeden Akyol, “Havalar biraz sıcak şu an satışlarımız durgun ama inşallah bir yağıştan sonra fiyatlarda yükseliş olmazsa satışlarımız daha da yükselir” şeklinde konuştu.

Pazarda sirkeden tuza, kornişon salatalıktan acura kadar tezgahlarda yerini alan turşuluklar alıcılarını bekliyor.