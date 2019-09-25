HABER

(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu sezonu açıldı.

(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan turşu sezonu açıldı. Turşu yapmak için gereken sebzeler pazar tezgahlarına renk katarken, uygun fiyata turşu yapmak isteyenlerin ise ellerini çabuk tutması gerekiyor.
Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan turşunun yapımı için sebzeler pazarlara indi. Soğuklar başlamadan önce yapılacak turşu için gerekli sebzeler meyve-sebze pazarında satışa çıktı.
Turşulukların henüz yeni çıktığını ve ucuz olduğunu dile getiren pazar esnaflarından Ahmet Erbaş, henüz yeni olduğu için talebin az olduğunu belirterek, “Bizim Malatya halkı bekliyor ki hava tam soğuyunca turşuyu yapalım. Ama hava soğudukça gelen ürünler da azalıyor ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Mesela Acurun kilosu şu anda 2,5 TL ama hava soğuduğu zaman bu fiyat yükselişe geçecek” dedi. İlk hasadın kaliteli olduğunu dile getiren Erbaş, bu nedenle de turşu yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini dile getirdi.
Fiyatı fazla da olsa az da olsa turşu yapma zamanının geldiğini belirten Nurettin Özbay isimli vatandaş ise “Kış ayı için turşuluk alacağız. Fiyat artık ucuz veya fazla olsa da alacağız. Çünkü zamanı geldi artık turşunun. Fiyatların ineceği, çıkacağını bilemeyiz” ifadelerine yer verdi.
Bir diğer esnaf Cebrail Akyol da turşu için sebze fiyatlarının şu an ideal olduğunu ifade ederek, “Acuru 2,5 TL’ye satıyoruz, kornişon salatalık 5 TL, domates 2,5 TL sadece biraz sarımsak yüksek fiyata satıyoruz. O da sarımsak bu yıl az olduğundan dolayı fiyatlarımız yüksek. Havuç 2 TL, diğer kornişon salatalık 2 TL, Arnavut biberlerimiz 5 TL’den başlıyor 7 TL’ye kadar satışı var” diye konuştu.
Geçen yıla oranla bu yıl fiyatların normal olduğunu da kaydeden Akyol, “Havalar biraz sıcak şu an satışlarımız durgun ama inşallah bir yağıştan sonra fiyatlarda yükseliş olmazsa satışlarımız daha da yükselir” şeklinde konuştu.
Pazarda sirkeden tuza, kornişon salatalıktan acura kadar tezgahlarda yerini alan turşuluklar alıcılarını bekliyor.

(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

(Özel) Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Ruhsatsız 18 katlı binaların yıkımına başlandıRuhsatsız 18 katlı binaların yıkımına başlandı
Denizli'nin Hicaz narı yurt dışından büyük talep görüyorDenizli'nin Hicaz narı yurt dışından büyük talep görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 21 Eylül'de yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı

İstanbul'da dehşet anları!

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Aralarında polisler de var

Tutuklandılar! Aralarında polisler de var

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir’de şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.