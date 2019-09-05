(Özel) Üniversiteliler hem sosyalleşti, hem para kazandı

İŞKUR’un Sosyal Çalışma Programı kapsamında yazın bir araya gelen öğrenciler, bir yandan deneyim elde ederken, diğer taraftan da para kazanıyor. Atatürk Arboretumu’nda proje kapsamında haftanın 3 günü çalışan öğrenciler, bitkilerin bakımı ve birçok çalışma alanında yer aldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz tatili sürecini verimli bir şekilde geçirmek isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. Proje kapsamında başvurularını İŞKUR üzerinden yapan öğrenciler, yazın bir yandan kendilerine özel alanlarda deneyim kazanırken, diğer taraftan da aile ve kendi bütçelerine katkı sağlıyor. Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversite öğrencileri haftanın 3 günü Atatürk Arboretumu’nda günde 8 saat çalışıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan programa devam eden öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ücret alıyor. Ayrıca öğrencilerin emekliliğe etki eden sigortaları dahil tüm sigorta primleri yatırılıyor. Programda günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olup, haftalık çalışma süresi de 3 gün olarak uygulanıyor. Bir hafta içerisinde 3 farklı gruba bölünen öğrenciler, bitki bakımı, ağaçları sulama ve hayvan bakımının yanı sıra gelen ziyaretçileri giriş alanında karşılıyor. Farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, program sayesinde yeni arkadaşlıklar da ediniyor. Öğrenciler, çok güzel bir çalışma ortamında olduklarını söyleyerek İŞKUR’a ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ettiler.

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve İŞKUR’a teşekkür ediyoruz”

Çok eğlenceli bir ortamda çalıştıklarını söyleyen hemşirelik bölümü öğrencisi Yaren Sarıtaş, “Buranın bize yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan ekip çalışmasını görüyoruz, bir yandan daha çok dostluk kuruyoruz. Böyle güzel bir ortamda çalışma imkanımız olmuş oldu. İçeriye girişte vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yiyecek ve içecek yasak olduğu için kontroller yapıyoruz. Ardından insanlara nerede ne olduğunu söylüyoruz. Burası bir ağaç müzesi olduğu için uyarılar yapıyoruz. Bir şeyleri kırıp ve koparmak yasak. Böyle bir ortamda çalışma imkanı sunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve İŞKUR’a teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli bir ortamda çalışıyoruz” dedi.

“Arkadaşlarımızla ilişkilerimiz güçlendi”

Daha önce hiç girmediği doğa ortamına bu program sayesinde girme fırsatı bulduğunu ifade eden kontrol ve otomasyon bölüm öğrencisi Emre Can Öztürk, “Arkadaşlarımızla beraber sulama yapıyoruz. Tavşanları besliyoruz. Sabahları geldiğimiz zaman mıntıkaya çıkıyoruz. Açık hava müzesi olduğu için gelen ziyaretçileri bitkilere zarar vermemeleri için uyarıyoruz. Haftanın 3 günü çalışıyoruz, günde 67 TL 64 kuruş civarında bir para kazanıyoruz. Aynı zamanda İŞKUR ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sigortamız yapılıyor. Arkadaşlarımızla ilişkilerimiz güçlendi. Daha önce hiç girmediğim doğa ortamına bu program sayesinde girme fırsatı buldum” şeklinde konuştu.