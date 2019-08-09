(Özel) Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu

İzmir Aliağa’da yaşayan genç çift, Mardin’e göç etmeden iki gece önce Kızılay’ın giyim bağışı kutusuna elbiselerle birlikte yanlışlıkla döviz ve altınlarını da attı. Durumu Konya’ya geldiklerinde fark eden Zekeriya ve Nurcan Akay çifti, 600 kilometre yol kat ederek İzmir’e geri döndü. Çiftin, Kızılay yetkililerinin de yardımıyla yüzlerce eşyanın bulunduğu depoda bir beze sardıkları altın ve dövizlerine kavuşma anı kameralara yansıdı.

İlginç olay, İzmir’in Aliağa ilçesi Fevzi Paşa Caddesi Tarım Kredi Kavşağı’nda yaşandı. Zekeriya (35) ve Nurcan Akay (30) çifti, Mardin’e göç etmeden iki gece önce bazı giyim eşyalarını Kızılay’ın giyim bağışı kutusuna attı. Hayırsever çift, daha sonra Mardin’e doğru yola çıktı. Nurcan Akay, Konya’ya geldiklerinde elbiselerle birlikte yıllardır biriktirdiği bir beze sarılı bulunan 100 Euro, 200 Dolar, 300 TL, 14 çeyrek altın ve bir yarım altını da yanlışlıkla kutuya attıklarını fark etti. Hemen Kızılay yetkililerine ulaşan Akay ailesi, 600 kilometre yol kat ederek İzmir’e geri döndü. Kızılay Konak Şube Müdürlüğü, çifte yardımcı olarak onları eşyaların toplandığı depoya götürdü. Akay çifti, yüzlerce kıyafetin bulunduğu depoda uzun aramaların sonucunda altın ve dövizlerine kavuştu. Zekeriya ve Nurcan Akay, büyük bir sevinçle Mardin’e doğru yola çıkarken, çiftin altın ve dövizlerini bulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.