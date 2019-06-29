(Özel) Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak

Bursa’da Türk Auto tarafından yeni nesil acil çıkış imdat kolu üretildi.

"İmdat acil çıkış kolu" olarak isimlendirilen ürünün tanıtımı, Bursa Güleryüz Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Türk Auto firmasının sahibi Kenan Yırıkoğulları, ’’Acil çıkış imdat kolu, 40 yılı aşkın bir süredir, ebatları değişse bile sistemi değişmeden kullanılmaktaydı. Yeni yaptığımız sistem, insanların toplu taşımalarda can güvenliğini ön planda tutacak, acil çıkışlarda hızlı bir şekilde aracı terk etmeyi sağlayan bir imdat çekicidir. Ürünümüz aracın camlarına çok kolay bir şekilde monte edilmektedir. Acil durumlarda sadece kapağını üzerinden çıkartıp, üst kolu çekip camı kırabilmekte ve en kısa yoldan araçtan acil çıkış sağlamaktadır’’ dedi.

Eski sistem acil çıkış çekiçlerinin aracın farklı bölümlerine monte edildiğinden dolayı, acil durumlarda yolcuların bu çekiçlere ulaşmasının ve camları kırmasının oldukça zor olduğunu belirten Yırıkoğulları, "Yeni nesil imdat çekicimiz camlarda olması gereken yerde bulunmaktadır. Karanlıkta dahi fosforlu ışığıyla dikkat çekmekte ve camları kırma konusunda yüzde yüz niteliğe sahiptir" dedi.

Maksatlarının yolcuların acil durumlarda aracı en hızlı şekilde terk etmeleri olduğunu belirten Yırıkoğulları, "Eski tip imdat çekiçlerinin kullanımı oldukça zor. 12-13 yaşındaki çocuklarımızın bu çekici alıp, cama hangi şiddetle, hangi noktaya, nasıl vuracağını bilmesi gerekiyor, ancak bunu hiç kimse bilmiyor maalesef. Ürettiğimiz acil imdat kolu gencinden yaşlısına, sadece kapağı çıkartıp, kolunu çekerek camı patlatma imkanı sağlıyor’’ dedi.

Piyasada kullanılan kalitesi düşük imdat çekiçlerine dikkat çeken Yırıkoğulları, bu ürünlerin yeterince sertleştirilmemiş çelikler olduğu için, cama ne kadar vurulursa vurulsun camın kırılma imkanının olmadığını dile getirirken, kendi ürettikleri acil imdat kolunun, kolu çekildiği anda camı yüzde yüz kıracağının garantisini verdi.

Ayrıca, "Bir otobüs kazasında, otobüsün içinin duman kapladığında bir kişinin 4 derin nefes alma zamanı var. Bu zaman zarfında bu çekiçlere ulaşıp, camı kırıp, dışarı çıkılması gerekiyor. Bunun eski sistemde ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla yaklaşık 5 saniye gibi bir süre içerisinde yeni ürettiğimiz ürünle toplu taşımayı kullanan kişiler camı kırarak dışarıya çıkabilirler’’ dedi.

Otobüs camları kırılarak test edilen ’’Darp exit - İmdat acil çıkış kolu’’ yüzde yüz başarı sergiledi.