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(Özel) Zeytinburnu’nda pişkin hırsız kamerada

23.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz bir kişi, tekstil malzemesi bırakan aracın açık olduğunu fark edip, içindeki telefonu çaldı.

(Özel) Zeytinburnu’nda pişkin hırsız kamerada

Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz bir kişi, tekstil malzemesi bırakan aracın açık olduğunu fark edip, içindeki telefonu çaldı. Kameraya yansıyan hırsızın rahat ve pişkin tavırları görenleri şaşırttı.
Olay, 20 Mart Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Serkan Küçük isimli esnaf, tekstil malzemesi bırakmak için atölyeye geldi. Hafif ticari aracını park eden Küçük, daha sonra malzemeleri atölyeye taşımaya başladı.
Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen genç bir şahıs, aracın açık olduğunu fark edip, beklemeye başladı. Yaklaşık bir dakika bekleyen ve Küçük’ün atölyenin içine girdiğini gören şahıs, aracın içindeki yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki telefonu çaldı. Bu sırada durumu gören başka bir esnaf, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsıza tepki gösterdi, fakat şahıs duruma aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ve hırsızın kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Telefonu çalınan Küçük, emniyete giderek şikayetçi olurken, polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Malzeme bıraktığı sırada telefonu çalınan Serkan Küçük, “Biz işimiz gereği Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan dükkanlara girmek zorundayız. Bu sebepten dolayı da arabalarımızı rahat bir şekilde bırakamıyoruz. Ben ve benim gibi arkadaşlarım arabalarımızı bıraktıkları zaman, bir metre gittiğimizde ya camları patlıyor yada herhangi bir şekilde kapıyı açıyorlar ya da boşluğumuzdan faydalanıyorlar. Biz bu konu ile alakalı Zeytinburnu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

(Özel) Zeytinburnu’nda pişkin hırsız kamerada

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