(Özel) Zihinsel engelli genç gasp edildi iddiası

Beyoğlu’nda yüzde 50 zihinsel engelli bir gencin cep telefonunun, sokakta tanıştığı bir şahıs tarafından mezarlıkta bıçak tehdidiyle gasp edildiği iddia edildi. Dehşeti yaşayan gencin şikayeti üzerine aynı kıyafetle dolaşan gaspçı şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalanırken, şahsın gence bıçak tehdidiyle alkol aldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın ifadesinde, “Jest olsun diye telefonunu tamir ettirmek istedim” dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 22 Haziran Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önünde bekleyen 20 yaşındaki Emir Şeftalioğlu’nun yanına bir şahıs geldi. Şahıs ardından Şeftalioğlu’nu kafeteryaya davet ederek çay ikram etti.

Bıçak tehdidiyle alkol ücretini ödettirdi

Şahısla yaklaşık 2 saat sohbet eden Şeftalioğlu ardından birlikte kafeteryadan çıktı. Daha sonra şahıs, genci Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi üzerindeki bir tekel bayiine götürdü. Şahıs ardından dolaptan 2 adet alkol kutusu alarak kasaya geldi ve gençten ücreti ödemesini istedi. Gencim “param yok” demesi üzerine şahıs belindeki bıçağı göstererek tehdit etti. Bunun üzerine korkan genç, alkollerin ücretini ödeyerek şahısla beraber tekel bayiinden çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.