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  4. Özellikle pahalı olanları sormuş! Saniyeler içinde çaldı

Özellikle pahalı olanları sormuş! Saniyeler içinde çaldı

26.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da cep telefonu dükkanına gelen hırsız, müşteri gibi davranıp cep telefonunu çaldı. Saniyeler içinde çaldığı telefonun ardından dükkandan hızla uzaklaşan hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, 24 Mart Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs müşteri gibi dükkana girerek, gözüne kestirdiği bir tane telefonun fiyatını sormaya başladı. Dükkan sahipleri kendisi ile konuştuktan sonra, içerideki diğer müşterilerle ilgilenmeye başladı.

KOLUNUN ALTINDAN CEBİNE SOKTU

Şahıs, dükkan sahiplerinin müşterilerle ilgilendiğini görünce hırsızlık yapmak için kolladığı fırsatı yakalayarak tezgah üzerindeki bir telefonu kolunun altından cebine koymaya başladı. Kimsenin fark etmediğini gören hırsız, hızlı bir şekilde dükkandan çıkarak oradan uzaklaştı.

FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

Dükkan sahibi Feyyaz Özbay, başka müşterinin getirdiği telefonu arayıp bulamayınca durumu fark etti. Kameraları inceleyen Özbay, şahsın telefonu çaldığını tespit etti.
Özbay, ardından güvenlik kameraları ile karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

'ÖZELLİKLE PAHALI CİHAZLARI SORDU'

Olayın kaşla göz arasında olduğunu anlatan dükkan sahibi Feyyaz Özbay, “Saat 17.27 sıralarında bir arkadaş geldi, cihaz baktı. Özellikle pahalı cihazları sordu, şarjları olmayan cihazları sordu. Sonra tezgah tarafına geçmek istedi. Yasak olduğunu söyledim, o arada da 5-6 müşteri vardı içeride. O sırada tezgahta da ablam vardı, o da müşteri ile ilgileniyordu. O esnada kaşla göz arasında aldı, götürdü telefonu. Nasıl götürdü biz bile fark edemedik. Sonradan kamerayı açtık baktık, götürmüş. Cihazı biz başka müşteriden 10 dakika önce almıştık, parasını daha ödememiştik. Şikayetçi olduk, kameraları götürdüm emniyete” diye konuştu.

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İstanbul
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