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(Özel)Pendik’te iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Pendik’te iki sürücü, iki sokağın kesiştiği yerde birbirlerini fark edemeyerek çarpıştı.

Pendik’te iki sürücü, iki sokağın kesiştiği yerde birbirlerini fark edemeyerek çarpıştı. Araçlardan birinin savrulduğu kaldırımda o esnada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde iki sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan iki aracın sürücüsü, birbirlerini fark edemeyerek çarpıştılar. Araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir binanın önündeki kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

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