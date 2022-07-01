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Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması: "Hiçbir işe yaramadığı görülecek"

01.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak belirlendiğinin duyurulmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Finans profesörü Özgür Demirtaş sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren asgari ücret zammı ile ilgili "Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek." ifadelerini kullandı. İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı...

Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması: "Hiçbir işe yaramadığı görülecek"

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "#AsgariÜcret" hashtag'ini kullanarak peş peşe paylaşımda bulunurken; ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş da Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özgür Demirtaş duruma eleştirel yaklaştı.

ÖZGÜR DEMİRAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Bundan aylar önce asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını söylediğini hatırlatan Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Sayın Bakan hayır öyle bir artış gündemimizde yok diye açıklama yapmıştı.

Ben de henüz bilmiyor olsanız bile yapacaksınız demiştim!

Bugün yaptılar…"

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Kasım ayında 5 bin 500 TL'lik asgari ücret zammının hiçbir işe yaramadığının görüleceğini belirten Demirtaş, dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiğinin anlaşılacağını söyledi.

"BUNU CANLARI YANARAK ANLAYACAKLAR"

Özgür Demirtaş sözlerini "Sayıca çok fazla olan Asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm" diyerek sonlandırdı.

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asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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