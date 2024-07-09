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  4. Özgür Özel çağrı yapmıştı! Işık açıp kapama görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Özgür Özel çağrı yapmıştı! Işık açıp kapama görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

09.07.2024 21:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması için saat 21.00'da ışıkları yakıp kapatma eyleminde bulunulmasını istemişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bazı vatandaşların evlerindeki ışıkları açıp kapattıkları görüldü.

Özgür Özel çağrı yapmıştı! Işık açıp kapama görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

CHP lideri Özgür Özel partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapmıştı.

Özel, Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, ışıkları yakın ve kapatın. Uzaydan görünecek. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!" ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medyada yer alan görüntülerde bazı vatandaşların evlerindeki ışıkları açıp kapattıkları görüldü.

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Diğer yandan CHP Genel Merkezi de saat 21.00’de emekli maaşı ve asgari ücrete zam için yapılan eyleme katıldı.

SARIGÜL DE VİDEO PAYLAŞTI

Mustafa Sarıgül de ışık açık kapama eylemine katılarak o anların videosunu paylaştı.


Express


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Özgür Özel
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