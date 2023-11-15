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Özgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine sert tepki: "Çıkarmasını da bildiler"

15.11.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast için verilen tahliye kararına sert tepki gösterdi. Özel, yaptığı açıklamada "Cinayet sonrasında bayrak önünde fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler günü geldiğinde onu ömür boyu durması gerektiği o delikten çıkarmasını bildiler." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine sert tepki: "Çıkarmasını da bildiler"

Bir dizi ziyaret için KKTC'de bulunan CHP lideri Özgür Özel, 2007 yılında gazeteci Hrant Dink'i Agos Gazetesi'nin önünde öldüren Ogün Samast ile ilgili verilen tahliye kararına tepki gösterdi.

Özel, şunları söyledi:

“Akıl alır gibi bir şey değil. 16 yıldır tutuklu, yok iyi hali varmış, bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilecek? Demek ki hepimizin gözü önünde bir cinayet. Sadece bir cinayet değil, yani cinnet halinde yapılmış değil. Tasarlanmış, planlanmış, birileri tarafından görevlendirilmiş, gitmiş, takip etmiş, tatbikat yapmış. Ve Türkiye'de Ermeni cemaatine karşı yapılmış olan inanılmaz bir haksızlık. Bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten.

“ÇIKARMASINI DA BİLDİLER”

Demek ki Ogün Samast'ı birileri koruyup kolluyor. Cinayet sonrasında bayrak önünde fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler günü geldiğinde onu ömür boyu durması gerektiği o delikten çıkarmasını bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa bundan sonra adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır.”

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edilmişti.


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Özgür Özel ogün samast
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