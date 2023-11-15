Son dakika: Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu! Koşullu salıverilme kapsamından yararlandı

Son dakika: Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

SON DAKİKA | OGÜN SAMAST TAHLİYE EDİLDİ

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA AİLESİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi. Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

HRANT DİNK CİNAYETİ

Gazeteci Hrant Dink, Ogün Samast tarafından 19 Ocak 2007 tarihinde gazete bürosunun yanında üç el ateş edilerek öldürüldü.

Hrant Dink

Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast, oğlunu televizyonda cinayet zanlısı olarak görünce hemen polisi arayıp oğlunu ihbar etti. 20 Ocak 2007 tarihinde, olaydan 36 saat sonra Samsun Otogarı'nda Trabzon'a gitmek üzereyken jandarmalar tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samast, cinayeti işlediğini itiraf etti ve "hiçbir pişmanlık duymadığını" söyledi.

Suç işlerken 17 yaşında olması sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılandı ve 22 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

(DHA)







