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Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel CHP'li belediyeye isyan etti: "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?"

30.06.2024 11:37
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Barış Özel'den CHP'de İzmir tartışmasının fitilini ateşleyecek bir çıkış geldi. Genel Başkan Özgür Özel'in kardeş Barış Özel İzmir'deki su zammına değinerek Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. Özel daha sonra paylaşımını alıntılayan gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği yanıtta "İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum" dedi.

Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel CHP'li belediyeye isyan etti: "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?"

İzmir'de suya yapılan yüzde 45'lik zam, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'i isyan ettirdi. Tunç Soyer yerine aday gösterilen Cemil Tugay'ın yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Özel, "Türkiye'nin en pahallı suyuna katmerli zam resmen" diyerek tepki gösterdi.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 45 ZAM

Cuma günü İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edilmişti. Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

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İzmir'de suya yüzde 45 zam İzmir'de suya yüzde 45 zam
Karar oy birliğiyle alındı! İzmir'de suya indirim Karar oy birliğiyle alındı! İzmir'de suya indirim

"SEÇİM VAADİ OLARAK SÖZ VERİLMİŞTİ"

Bu zam kararı Barış Özel'in tepkisini çekti. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim sözünü seçim vaadi olarak verdiğini anımsattı.

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Barış Özel

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"YAZIKTIR BU HALKA"

Özel paylaşımında "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahallı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in paylaşımını alıntılayıp "CHP lideri Özel’in kardeşi, su zammından ötürü İzmir Belediyesi’ni eleştiriyor" ifadelerini kullandı. Özel de Saymaz'a yanıt olarak "Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış. İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Özgür Özel CHP liderliğini devraldıktan sonra Tunç Soyer yerine aday gösterilen Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

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Cemil Tugay

"SU FİYATINI KADEME KADEME DÜŞÜRECEĞİM"

Tugay seçim döneminde yaptığı açıklamada İzmir'de su fiyatlarının yüksek olduğu şikayetleri hakkında “İnsanlar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ben de ‘su fiyatını kademe kademe düşüreceğim’ diyorum.” demişti. Konuyu İZSU Genel Müdürü ile görüştüklerini de söyleyen Tugay şöyle konuşmuştu:

"65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Bu 4 metreküp temel ihtiyaç miktarıdır. Üzerine de suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz. Öğrencilere yüzde 50 indirim direkt başlatacağız.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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CHP su
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