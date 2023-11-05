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Özgür Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP yeni Genel Başkanı Özgür Özel ne mezunu? İşte hayatı

04.11.2023 21:30 | Son Güncelleme:
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Özgür Özel ile ilgili aramalar hız kazandı. Uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan Özgür Özel, CHP parti genel başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştı. Sabah saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan kurultayda 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkanı belirlemek için oy kullandı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hayatı araştırılıyor. Peki, Özgür Özel nereli, kaç yaşında, kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ne mezunu? İşte hayatı...

Özgür Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP yeni Genel Başkanı Özgür Özel ne mezunu? İşte hayatı

Özgür Özel nereli, kaç yaşında sorularının yanıtı, Özel'in CHP yeni Genel Başkanı olması nedeniyle yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan CHP Manisa Milletvekili Özel'in ne mezunu olduğu ve hayatı araştırılıyor. İşte CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile ilgili bilinmeyenler...

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 1974 yılında Manisa’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi’nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası’nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi’nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı. Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

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Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yapmıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay’da ve 15. Olağanüstü Kurultay’da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİNE SEÇİLDİ

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği’nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011 tarihinde Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi.

24., 25., 26., 27.,28. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, SOMA Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Ceza Evlerini İzleme Ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin Ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda görev aldı.

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18.CHP Olağanüstü Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü.

    1. ve 27.dönemde CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı, 28.dönemde Grup Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Anne ve babası emekli öğretmen olan Özgür Özel, eczacı Didem Özel ile evlidir ve İpek adında bir kızları vardır.

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