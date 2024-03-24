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Özgür Özel mitingde atılan o sloganı düzeltti: "Evladım o mesajı mı verdik şimdi?"

24.03.2024 20:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarını İzmir'in ilçelerinde sürdürdü. Foça'da da halka seslenen Özgür Özel'in mitingde atılan bir slogan üzerine araya girdi. Özel "Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Slogancıyı değiştirin" diyerek atılan sloganı düzeltti.

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'in Foça, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Memenen ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Foça'da Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Özel, partisinin Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı'yı tanıtarak, ilçenin ilk kadın belediye başkan adayı olduğunu belirtti.

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"İNADINA CHP İNADINA SOL" SLOGANI ATILINCA...

Konuşmasında hükümete yüklenen Özgür Özel, meydanda atılan “İnadına CHP inadına sol” sloganı üzerine de, “Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi. Bu seçim; pahalılıktan bıkmış, bıçak kemiğe dayanmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi. Slogancıyı değiştirin” dedi
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Özel, daha sonrada gülümseyerek, “İlk o sloganı attıran arkadaş, paragraf sorusu gibi önce beni dinleyeceksin, sonra ona göre sloganı attıracaksın. Ondan sonra olacak slogan; ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ olur” diye konuştu.
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Özgür Özel, İzmir’deki kadın adaylara da değinerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyet tarihi boyunca İzmir’de 6 kadın belediye başkanı var. Bu dönem 9 cumhuriyet kadınını seçilecek yerlerden aday gösterdik” dedi. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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