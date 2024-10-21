Özgür Özel - Selahattin Demirtaş görüşmesi! Dikkat çeken sözler: Önemi kalın şekilde çizilmeli!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. CHP lideri Özel, Demirtaş'la yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Siyasi anlamı olan bir ziyaret. Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın şekilde çizilmeli" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Bana son kitabını hediye etti Demirtaş, orada da "içimizdeki erkek"ten bahsediyor. Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten, toplumsal barışı içselleştirdikten sonra, -nasıl 100 yıl önce çok güzel olmuştu- yine çok güzel olacak.

Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir ancak Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek. Bahçeli'nin, Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın. Biz Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk. Hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetimin gerekliliğini konuştuk.

TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. TBMM'nin dahil olmadığı bir karar olmayacak. Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor, yapsınlar. Bizim istediğimiz Türkiye'nin çıkarları için doğru adımların atılması. Gurur duyacağımız bir pozisyonda olacağımızdan emin olun.

FETULLAH GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

Gerisinde çok acı bıraktı. Gittiği yerde hesabını verir. Biz isterdik adalet önünde de versin, ama olmadı. Ancak hala dünyanın dört bir yanındalar. Bunlara karşı çok tetikte olmak lazım. 55 yıl önce sızıntı adında çıkmış ve devlete sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece örgütün lideri öldü, terör örgütü hala orada duruyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor."