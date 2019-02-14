AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla Ankaralılara döner dağıttı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki "Ankara döneri" dağıtımında konuşan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun hakkında dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığının mahkeme kararıyla ortaya konulduğunu ve adaletin yerini bulduğunu belirtti.

Özhaseki, "Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalıyordu. Bu kuralın değiştiği bir gündeyiz. Adalet yerini buluyor ama kötülerin de kötülüğünü ispatladığımız ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

- "Durmadan yalan söylüyor"

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir FETÖ operasyonu ile iş başından uzaklaştırıldığını, CHP'nin Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ operasyonu sonucu getirildiğini ileri süren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kemal Kılıçdaroğlu) 8-9 yıl önce, ilk TBMM konuşmasında sözü Türkiye'de yapılan kötülüklere, yolsuzluklara getirip burada 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini suçladı. 25 yıllık kamu görevlisiyim. Belediye başkanlığı, bakanlık yaptım ve genel başkan yardımcısıyım. En ufacık bir hatamız olmadığı gibi asla bir ceza da almadık. Yapılan iftira neticesinde, iki kez Türk hukuk tarihinde savcılar bir araya geldiler, bu nedir diye incelediler. Oy birliğiyle ikisinde de 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan, her şey iftira' diye karar verdiler. Fakat orada bir algı operasyonu devam etti. Yaklaşan seçimler boyunca üç-dört ay devam ettirdiler. Ben ömrümde hiç sola oy vermemişim ama Deniz Baykal'ı bir kez daha takdir ediyorum. Devlet adamıydı. Şimdi yerine gelen adam durmadan yalan söylüyor. Sabah bir yalan, öğleden sonra bir yalan, akşam bir yalan."