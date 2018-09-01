Özhaseki: Belediye başkanlarının fotoğrafları Ekim'de netleşecek

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarının şimdilik flu olan fotoğraflarının Ekim ayında netleşeceğini söyledi. ''Yüzümüzü ak edecek adayları belirleyeceğiz" diyen ve pazartesi gününden itibaren aday adaylarını belirlemeye başlayacaklarını belirten Özhaseki, ''Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'' diye konuştu.

Kayseri'de ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili, eski bakan Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, Ekim ayında başkan adaylarının netleşebileceğine dikkati çekerek şunları söyledi:

''Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler ülkemizde yıllardır 5 yılda bir yapılıyor. Huzur içinde geçiyor. Buna şükrediyoruz. Bu da Türkiye'de demokrasinin ne kadar oturduğunun bir alametidir. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ancak seçimlerde vatandaş biraz yorulduğu için şimdiden çok fazla telaffuz etmek istemiyoruz. Fakat biz, Ak Parti olarak hazırlıklı bir partiyiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra zaten birkaç gün içinde seçimin değerlendirmesini yapıp, kendi içimizde öz eleştiri yapıp çok açık yüreklilikle vatandaşlarla paylaştık. Sonra da kongremizden sonra yerel seçimlerin hazırlığına başladık. Birçok partide aslında 24 Haziran seçimleri sonuçları bile daha 2 ay sonra tartışılıyor. Yerel seçimler içinde doğrusu herhangi bir ümit verici bir şey ortaya koymuyorlar. Keşke kaşı rakiplerimiz de çok daha ciddi bir çalışma içinde olsalar. Şehirlere faydalı olacak bizimde rekabetten keyif alacağımız insanları koysalar. Böyle gitsek seçimlere, dileğimiz bu olur. Ancak, o taraflara bakmadan biz kendi işimize bakıyoruz.''