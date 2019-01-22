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Özhaseki, esnaf ziyaretinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 21:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarının yanı sıra esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın'ın ev sahipliğinde, Rüstem Altınbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda bir konuşma yaptı.

Esnafın sorunlarını önemsediklerini belirten Özhaseki, oda başkanının kendilerine özel projeler sunduğunu aktardı.

Özhaseki, "Değerli oda başkanı kardeşimiz bize bazı projeler yazdı. Diyor ki 'mutlaka bizden bir meclis üyesi olmalı.' Eyvallah tabii olmalı." diye konuştu.

- "Kayseri'de ilk randevuyu haciz memurları aldı"

Kayseri'de 1994 yılında işçi maaşlarının ödenemediği bir belediye yönetimi devraldığını anımsatan Mehmet Özhaseki, "Maaşlar ödenemiyordu. İşçilerin birçoğu işe gelmiyordu ve bankamatik memurları etrafı sarmıştı. O gün benden ilk randevu alan haciz memurlarıyken, kasası dolu bir belediye teslim ettim." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı ve AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da eşlik etti.

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