Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok -2

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları hakkında, "Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş hiç farkı yok. Yerli ve milli olması yeterli. Kafası, ruhu Pensilvanya'da, Kandil'de olmasın, çabamız bu. Bunu da zaten titizlikle takip edeceğiz" dedi. AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş makinesi fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada işçilerle öğle yemeği yiyen Özhaseki, FETÖ'ye sempatik bakanların, Kandil’den emir alanların belediye başkanı olmaması için 'Cumhur İttifakı' olarak çaba gösterdiklerini söyledi. Özhaseki, "Yerli ve milli olsun tek derdimiz bu. Ha bizden Ahmet, ha MHP’den Mehmet olmuş hiç farkı yok. Yerli ve milli olması yeterli. Kafası, ruhu Pensilvanya’da, Kandil’de olmasın, çabamız bu. Bunu da zaten titizlikle takip edeceğiz" dedi. 'MANSUR BEY'İN PROJELERİ BİTTİ Mİ?' Özhaseki, işçilere hitabının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, daha önce projelerini sorduğu CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, su fiyatlarında yapılan indirimi hatırlatarak "Her ay Ankaralının cebinde 63 trilyon kalıyor. Bu proje değil mi?" diye cevap vermesi hatırlatılınca şöyle dedi:

"Şunu söylemek hakkım ve söylüyorum; 10 senedir 'adayım' diyorsunuz. İnsanların önüne çıkıyorsunuz, bizim bastırdığımız gibi bir kitapta projelerinizi görmedik. 'Ankara’yı nereye taşıyacaksınız, ne yapacaksınız, nelere öncelik vereceksiniz, lütfen projelerinizi açıklayın’ dediğimizde şaşırmış vaziyette 'su' dedi. Ben de 'su paraları tarifedir, bunu belediye maliyetine bakar, ayarlar, meclisten karar verir' dedim. Su parası, otobüs parası, ekmek parası tarifedir, proje olmaz. O zaman belediye şimdi su fiyatlarını geri çekti, Mansur Bey'in projeleri bitti mi? O zaman yapacağı bir şey kalmadı, hiç ortada gezmesin." 'HALKIN ÖNÜNE ABES ŞEYLERLE ÇIKILMAZ' CHP'li Yavaş'ın rakamlarla arasının iyi olmadığını kaydeden AK Partili Özhaseki, "63 trilyon ne demek? Geçenlerde yine izledim; 'Beypazarı'nda 2 bin 500 iş kadını çıkardım, 10'ar, 5'er kişi çalıştırıyorlar'. Merak ettim belediye başkanını aradım, '2 bin 500 iş kadını var mı?' 'Ne gezsin, 2-3 kişi açmıştı, onlar da batırdı zaten' dedi. 2 bin 500 kişi 10'ar, 5'er kişi çalıştırıyor, 35-40 bin kişi orada çalışması lazım. Nüfusu ne kadar? Kadın nüfusu ne kadar? Mansur Beyin rakamlarla arası iyi değil. Danışmanlarına söylesin, 63 trilyon devlet bütçesidir. Suyun toplanan parası belli. Bir gün ASKİ'ye telefon açsın, 'Kaç lira para topluyorsunuz, indirim ne kadar yaptınız?' Onun üzerinden konuşsun. Halkın önüne böyle abes şeylerle çıkılmaz" diye konuştu.