Özhaseki kuaförlerle buluştu

"Su paralarında indirime gideceğiz, onu bilin birincisi bu arkadaşlar. İkincisi de birçok yurt dışı ülkelerinde belirli meslekler yapılırken mesafe aralığı aranır. Benzinlikler için bile kara yolları kanununda, bizim kanunlarımızda bir mesafe aralığı vardır. Herkes dip dibe açamaz doğru değil, açıldığı zaman ne olur? Herkes birbirinin ekmeğine ortak olur, sonra ikisi birden işi kötüye doğru götürür. Burada da bir aralık getirilmesi özellikle berber ve kuaför esnafı arkadaşlarımız için Mecliste bir karara tabii bunu da getirmeliyiz diye düşünüyorum ben, onun aralığını daha sonra konuşuruz. Kaç metre derseniz ona göre Mecliste bir karar alıp yoksa iş yeri açma ruhsatı vermeyiz arkadaşlar. Bunu da size ben bir müjde olarak vereyim."

Programa, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile çok sayıda esnaf katıldı.

