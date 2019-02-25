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Özhaseki kuaförlerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kuaförler ve Güzellik Salonları esnaf buluşmasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kuaförler ve Güzellik Salonları esnafıyla bir araya geldi.

Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Altınpark'ta düzenlenen programda, seçimi kazanması halinde 11 ana başlıkta, 111 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Ankara'ya hizmet etmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Özhaseki, yapamayacakları projelerin altına imza atmadıklarını belirtti.

Özhaseki, Çocuk Köyü projesini önemsediklerini ve günümüzde çocukların evlere hapsolduğunu ancak geleceğe hazırlanması gerektiğini kaydederek, "Çocuk Köyü yapacağız. İçerisinde yüze yakın etkinlik olacak. Çocuklar orada hem geleceğe hazırlanacak hem de eğlenecek." diye konuştu.

Ankara'da su faturalarının yüzde 30 geriye çekildiğini hatırlatan Özhaseki, "Gerede'den gelen suyun birkaç gün sonra musluklarımıza basılacağı dönem geldi. 2-3 gün sonra hepiniz musluklarınızdan memba suyu içebilirsiniz." dedi.

Konuşmasının ardından kuaför esnafına müjde veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Su paralarında indirime gideceğiz, onu bilin birincisi bu arkadaşlar. İkincisi de birçok yurt dışı ülkelerinde belirli meslekler yapılırken mesafe aralığı aranır. Benzinlikler için bile kara yolları kanununda, bizim kanunlarımızda bir mesafe aralığı vardır. Herkes dip dibe açamaz doğru değil, açıldığı zaman ne olur? Herkes birbirinin ekmeğine ortak olur, sonra ikisi birden işi kötüye doğru götürür. Burada da bir aralık getirilmesi özellikle berber ve kuaför esnafı arkadaşlarımız için Mecliste bir karara tabii bunu da getirmeliyiz diye düşünüyorum ben, onun aralığını daha sonra konuşuruz. Kaç metre derseniz ona göre Mecliste bir karar alıp yoksa iş yeri açma ruhsatı vermeyiz arkadaşlar. Bunu da size ben bir müjde olarak vereyim."

Programa, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile çok sayıda esnaf katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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