Özhaseki mobilyacı esnafıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, mobilyacı esnafıyla bir araya geldi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Mobilyacılar Lakeciler Ensaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen etkinlikte, Siteler'deki mobilyacı esnafını ziyaret etti.

Burada konuşan Özhaseki, Siteler'in mobilya sektörünün merkezi olma özelliğini zamanla yitirdiğini belirterek, dünyadaki değişimlerin doğru anlaşılması durumunda bu alanda yaşanan sıkıntıların giderileceğini söyledi.

Özhaseki, Siteler'in önemli bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "Burada artık küçük imalathaneler, merdiven altında üretimler, eski tip binalarda yapılacak işlerden ziyade tamamının yeni bir çehreye ve düzenlemeye ihtiyacı var. Daha büyük mekanlar oluşturmalıyız, daha modern ortamlarda imalathanelere taşınmalıyız. Yenilikleri takip etmeliyiz." diye konuştu.

Siteler'deki imalathanelerin başka bir bölgeye taşınacağını bildiren Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Raylı sistemin anında buraya bağlanması lazım. Kızılay'dan gelen ve Atatürk Kültür Merkezi'nden devam eden metro hattı, Dışkapı'dan dönüş verildiğinde 3-4 kilometre mesafeyle Siteler'e ulaşılabiliyor. İsterseniz Karapürçek'e kadar da uzatabilirsiniz. Şimdi bu hat üzerinde çalışılıyor. Bunu yaptığımızda hakikaten burası mobilyanın merkezi olur. Herkes burada işlerini geliştirir. Şu anda çalışan esnaflarımızın iş durgunluğu gider, çalışan insanların yüzü de güler."

Özhaseki, Ankara'ya inşa edilecek fuar alanıyla mobilyacı esnafın ürünlerini dünyaya tanıtabileceğini kaydetti.

Etkinlikte TBMM İdare Amiri Orhan Yegin ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ile Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse de yer aldı.

