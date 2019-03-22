AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bu sene itibarıyla asfalt seferberliği başlatıp her tarafa sıcak asfalt dökerek herkesin köyüne ulaşımı sağlayacağız. Su da kanal da asfalt da bizim sözümüz Allah'ın izniyle." dedi.

Özhaseki, partisinin Kalecik Seçim İrtibat Bürosu açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı ve bakanlık yaptığı dönemlerde birçok eser ortaya koyduğunu ve belediyecilik konusunda tecrübeli olduğunu söyledi.

Şehirlere hizmet edecek kişilerin liyakatli olması gerektiğini belirten Özhaseki, AK Partili adayların titizlikle seçildiğini aktardı. Özhaseki, "Biz hizmet etmeye geliyoruz, kavgaya gelmiyoruz. Bizim kimseyle kavgamız yok. Geçmişimize bakın, hizmet dolu elhamdülillah." diye konuştu.

- "Su da kanal da asfalt da bizim sözümüz"

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduktan sonra geniş çaplı çalışma yaptıklarını anlatarak ilçelerle ilgili de önemli projeleri olduğunu ifade etti. Kalecik projelerini paylaşan Özhaseki, şöyle devam etti: