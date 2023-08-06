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Öztrak'tan dikkat çeken 'değişim' çıkışı! Tek tek saydı: Süreci başlattık

06.08.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları devam ederken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan son süreçle ilgili yeni açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde her iki oydan birini aldığını savunan Öztrak, "Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık." ifadelerini kullandı.

Öztrak'tan dikkat çeken 'değişim' çıkışı! Tek tek saydı: Süreci başlattık

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinde değişim sürecini kongrelerle başlattıklarını söyledi. Öztrak, Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, devam eden kongrelerin CHP'nin yenilenme sürecinin parçası olduğunu kaydetti.

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"HER İKİ OYDAN BİR TANESİNİ ALDI"

Bir seçim süreci yaşandığını ve o seçimin kazanılamadığını ifade eden Öztrak, "Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı." dedi.

"SÜRECİ BİZ BAŞLATTIK"

Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, "Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık." diye konuştu.

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"ALDIĞIM EN BÜYÜK TEPKİ ŞU"

CHP ile seçmeni arasında bir duygusal kopuş hikayesi yaratıldığını söyleyen Öztrak, daha büyük bir duygusal kopuşun ise AK Parti ile seçmeni arasında yaşandığını ileri sürdü.

Öztrak, vatandaşların kendilerini birbirlerine düşmekle eleştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ben sokağa çıkıyorum, insanlarla konuşuyorum. Benim aldığım en büyük tepki şu arkadaşlar, 'Faik Bey, tamam seçimi kaybettik. Seçim kazanılır, kaybedilir. Hepsi olabilir ama seçim bittiğinden beri siz birbirinize düştünüz, birbirinizi yiyorsunuz. Bize sahip çıkmıyorsunuz. Bu hükümet üzerimizden silindir gibi geçiyor.' Biz milletimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aldığımız oyların bir sorumluluğu var."

"OY ORANINI ARTIRACAĞIZ"

Kongrelerin ardından parti tüzüğü ve programının yineleneceğini belirten Öztrak, taze bir güçle yapılacak olan yerel seçimlere gideceklerini ve aldıkları oy oranını artıracaklarını kaydetti.

Kongrede, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da konuşma yaptı. (AA)

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Faik Öztrak CHP

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