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"Özün Sözü" belgeselinin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, yönetmenliğini Ekrem Doydu'nun yaptığı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, şair ve yazar Rasim Özdenören'in hayatını konu alan "Özün Sözü" adlı belgeselin gala gecesi gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, şair ve yazar Rasim Özdenören'in hayatını konu alan "Özün Sözü" adlı belgeselin galası yapıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, etkinliğin organize edilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u tebrik etti.

Güvenç katılımcılara hitaben, "Bu 20. asrın da bu materyalist dünyanın da dünden bugün daha çok sana ve senin medeniyetine ihtiyacı var. Senin kültürüne ihtiyacı var. Senin inancına ihtiyacı var. Senin peygamberinin öğretilerine ihtiyacı var. Genç yaşta bunun farkına varmanız, bu yolda olmanız her türlü takdirin üstündedir." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da belediyelerin şehre ve toplumun her kesimine çok güzel hizmetler sunduğunu belirterek, "Manevi kalkınmamızın esası olan kültürel değerlerimizin ihyası, sürdürülmesi ve yeni nesillere aktarılması yönündeki misyonumuz, esasen milletimizin istediği bir misyondur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç da Kahramanmaraş'ın barındırdığı değerler anlamında özel bir şehir olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini Ekrem Doydu'nun yaptığı belgeselle önemli bir hizmete imza atıldığını dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Başta üstat Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere Nuri Pakdil'ler, Rasim Özdenören'ler, Erdem Beyazıt'lar, Cahit Zarifoğlu'larla ve birçok değerli söz üstadı, çok değerli büyüklerimizle, fikir adamlarıyla ne kadar övünsek azdır. Bu değerli üstadların hayatlarını gelecek nesillere örnek olması açısından ve bir eser olarak biz bunu düşünüyoruz. Çünkü onların her anıyla yaşam boyunca gerçek manada topluma öncülük etmişlerdir."

Yedi Güzel Adam'dan Nuri Pakdil de "kardeşim" dediği Rasim Özdenören'i kutladı.

Rasim Özdenören ile Yedi Güzel Adam'dan sadece kendilerinin kaldığını dile getiren Pakdil, "Allah, Nuri Pakdil'e de Rasim Özdenören'e de uzun ömürler versin. Ne mutlu yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, ezeli ebedi ulu önderimiz hazreti Muhammed'in ümmetinden olabilenlere." dedi.

Pakdil, konuşmasını "Ne mutlu Müslümanım diyene" sözüyle tamamladı.

Konuşmaların ardından Özdenören'e plaketi takdim edildi.

Rasim Özdenören'in, Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'tan gece anısına plaket almak için kürsüye çıktığı sırada eşinin elini öpmesi ve sarılması alkışlandı.

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