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Özyeğin Üniversitesi Rektörü Feride Esra Gençtürk kimdir? Feride Esra Gençtürk ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

28.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feride Esra Gençtürk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Peki Özyeğin Üniversitesi Rektörü Feride Esra Gençtürk kimdir? Feride Esra Gençtürk ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? Özyeğin Üniversitesi Rektörü ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Feride Esra Gençtürk kimdir? Feride Esra Gençtürk ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

Feride Esra Gençtürk, 28 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Özyeğin Üniversitesi Rektörü Feride Esra Gençtürk kimdir? Feride Esra Gençtürk ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? Özyeğin Üniversitesi'nin yeni rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FERİDE ESRA GENÇTÜRK KİMDİR?

Feride Esra Gençtürk 1977'de Robert Koleji'nden, 1981'de de University of Southern California’dan mezun oldu.

Feride Esra Gençtürk İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında University of Minnesota'da tamamladı.

FERİDE ESRA GENÇTÜRK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1989 - 1996 yılları arasında The University of Texas at Austin'de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Özyeğin Üniversitesi’ne 2009 yılında Sektörel Çözümler Programı Akademik Direktörü olarak katılan Gençtürk, 2011 yılında Rektör Yardımcılığı, Şubat 2014 itibariyle de Rektörlük görevini üstlendi.

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