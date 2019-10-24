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Pakdemirli makamına Başkentray'la gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir programın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki makamına gitmek için Başkentray'ı kullandı - Yolculuğu sırasında vatandaşlarla sohbet eden Pakdemirli, genç bir pilot adayıyla Türkiye'deki havacılığı konuştu

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir programın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) makamına gitmek için Başkentray'ı tercih etti.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün Behiçbey'deki fidanlığını ziyaretinin ardından, makam aracı yerine Başkentray'ı kullanarak yolculuk yaptı.

Başkentray'ın Behiçbey'deki durağına giden Pakdemirli, vatandaşlarla kısa bir süre istasyonda trenin gelmesini bekledi.

Pakdemirli, yolculuk esnasında da yanına oturduğu vatandaşlarla sohbet etti.

Kıyafetinden Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinde pilotluk eğitimi aldığını anladığı bir gençle konuşan Pakdemirli, kendisinin de lisanslı pilot olduğunu söyledi.

Genç pilot adayı da Bakan Pakdemirli'nin soruları üzerine son sınıfta öğrenci olduğunu, tek başına uçuş yapmaya başladığını ve Pakdemirli'nin havacılık sevgisinden haberdar olduğunu dile getirdi.

- "Pilotluk çok güzel bir meslek"

Pakdemirli de pilotluğun çok güzel ve geleceği olan bir meslek olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 20 yılda hava yolu şirketlerinin 3-4 misli daha fazla uçuş gerçekleştireceği varsayılıyor. En büyük getirisi olan mesleklerden birisi bu. Pilot olurken belli bir harcama yapıyorsunuz ama bunu 1-1,5 yılda geri almak söz konusu. Hayata yüksek gelirlerle başlamak için pilotluk çok önemli bir meslek. Ben hiçbir zaman profesyonel olarak yapmayı düşünmedim ama profesyonel yapanlar için son derece güzel bir meslek." dedi.

Türkiye'deki pilot eksikliğine de dikkati çeken Pakdemirli, 15 yılda Türkiye'nin havacılıkta büyük ilerleme kaydettiğini ve pilot yetiştirme konusundaki açığın da buna göre kapatılması gerektiğini ifade etti.

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