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Pakdemirli: “Rusya’yla 50 bin tonluk domates kotamızı 100 bin tona çıkardık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin temasları kapsamında Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile görüştüğünü, Rusya’ya girişine izin verilen Türk domates hacminin 50 binden 100 bin tona çıkarıldıklarını belirtti.Almanya’da düzenlenen 11.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin temasları kapsamında Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile görüştüğünü, Rusya’ya girişine izin verilen Türk domates hacminin 50 binden 100 bin tona çıkarıldıklarını belirtti.
Almanya’da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı’na katılmak üzere Berlin’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 günlük Almanya ziyaretini değerlendirdi. Pakdemirli, “Kısa süreli de olsa Sayın Merkel’le görüşmemiz oldu. 70 ülkenin katıldığı bu fuarda birçok bakanı görme şansımız oldu. Alman mevkidaşımla ikili görüşme yaptık. Tarım Yürütme Komitesi’ni oluşturmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzalamış olduk. Türk kökenli vatandaşlarımız, iş adamlarımızla bir araya geldik. Tarım ve kırsal alanda yapısal değişiklikler ile ilgili bir konferansa başkanlık ettim. Bu konferansta da bizim Türkiye’de yapmış olduğumuz teknolojili ile ilgili olan projemizi anlatma fırsatımız oldu. Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok Avrupa ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu çok hayranlıkla ve bize de bu konuyu anlatır mısınız diye karşıladılar. Özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki önemli projelerimizi de paylaşmaya hazır olduğumuzu anlattık" dedi.

"Domates kotamızı 100 bin tona çıkardık”
Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev’le görüştüğünü belirten Pakdemirli, "En büyük avantajlarımızdan bir tanesi de 50 bin tonluk domates kotamızı 100 bin tona çıkarmış olduk. Bu kadar bakanın olduğu yerde bu fırsatı değerlendirmek için bizim için olan 15 kadar ikili görüşme yaptık. Japonya’yla görüştük. Belarus’la görüştük. Çin’le, Ukrayna’yla, Gürcistan’la, Kosova’yla, Romanya’yla, Güney Sudan’la görüştük. Fransa ve Hollanda’yla görüşüp seyahatimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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